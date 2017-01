Hoy 20 de enero de 2017, Donald J. Trump, nacido en Nueva York hace 70 años, se ha convertido en el presidente número 45 de EE. UU., ante la máxima autoridad del Tribunal Supremo norteamericano, el juez John Roberts, en una ceremonia que tuvo lugar en el Capitolio, en Washington D.C.

Una de las incógnitas de este día era quién iba a vestir a Melania Trump, la ya primera dama, que finalmente ha optado por un diseño de Ralph Lauren. La esposa de Trump ha elegido un vestido azul con una chaqueta con cuello alto y cruzado y unos guantes a juego, todo en color azul. Una creación hecha especialmente para ella e inspirada en el estilo de Jackie Kennedy.

Por otro lado, Donald Trump juró el cargo sobre dos Biblias, una de su propiedad y otra que usó Abraham Lincoln en su primera toma de posesión, empleada también por el ya expresidente Barack Obama en sus dos investiduras (2009 y 2013), y bajo la atenta mirada de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack y Michelle Obama y su contrincante en la campaña electoral, Hillary Clinton.

Después, Trump ha prometido que comenzará un “gran esfuerzo nacional para reconstruir el país” que “determinará el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo por muchos, muchos años”.

“A mis conciudadanos estadounidenses y a la gente del mundo, gracias”, ha dicho Trump al comenzar su discurso. “Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa para todo su pueblo. Juntos, determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años por venir”, añadió.

Como también sabemos, muchos artistas se negaron a participar en este acto, pero finalmente la cantante que puso voz al himno durante la ceremonia fue Jackie Evancho, de 16 años, quien se dio a conocer en televisión durante la quinta temporada del concurso America’s Got Talent, en el que acabó en segunda posición.

Finalmente, el expresidente Obama y su esposa Michelle abandonaron el Capitolio en el Marine One. Hoy volarán por última vez tanto en el helicóptero presidencial como en el avión que los ha trasladado a todos sus destinos durante los últimos años.

#Marineone lifts off with @BarackObama and @MichelleObama for the last time #InaugurationDay pic.twitter.com/jk8Hm6qE4Z

— Giovanni Moujaes (@giovannimoujaes) January 20, 2017