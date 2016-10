11 pasos para ser más feliz y saludable todos los días

Vida solo una y es demasiado corta para que esperemos ingenuamente ese momento “perfecto”, en el cual creemos que la felicidad bajará del cielo e ingresará a tu vida en forma de dinero, oportunidad o como cualquier persona lo hace.

Ser feliz y saludable todos los días es un viaje largo, profundo y reconfortante. Salte de esa zona de confort para dejar viejas costumbres y pensamientos atrás, y ahora mismo empieza a realizar los ajustes necesarios para ganar el bienestar y la plenitud que te dará esa felicidad que necesitas.

Existen pasos para ser más feliz. Te los decimos con el propósito de que los sigas y te renueves por completo. ¡Yo ya lo decidí, quiero ser aun más feliz de lo que soy! ¡Anímate tú también!

1.Medita todos los días: Coge una alfombrilla de yoga y ponte a meditar. De acuerdo con los expertos, este hábito es saludable porque te pone en estado de relajación y te conecta con el espíritu. Justamente lo que buscas para avanzar en tu vida.

2. Reduce la cantidad de cafeína: ¡Tan rico un café! Aunque sientas que sin un café no puedes comenzar el día, lo cierto es que una alimentación saludable, ejercicio y descanso te aportan más que este tipo de bebidas que contienen cafeína.

3. Lee: ¿Sabías que las personas más exitosas del mundo leen un libro por semana? Toma en cuenta que hacerlo mejora la memoria, escritura, evita el estrés, estimula la actividad cerebral y lo mejor de todo es que es un pasatiempo poco costoso.

4. Escribe una lista de intereses: Diseña tu vida alrededor de tus metas y sueños.

5. Ayuna “internet”: Cuesta, pero vale la pena. Precisamente ayer luego del trabajo me senté frente a la televisión a ver una película de más de dos horas. Dejé mi teléfono cargando en mi habitación y escuché el sonido de la mensajería tres veces, pero me “obligué” a no levantarme. Me entretuve tanto que terminé de ver la TV sin necesidad de tener el móvil a la par. ¡Se puede!

6. Sé valiente: Enfrenta tu vida con valentía porque si no arriesgas, no ganas. Atrévete a cambiar de trabajo, a hacer una llamada, a lanzarte como empresaria…

7. Piensa en el bienestar de otra persona: Toma de tu valioso tiempo para otro que lo necesite. Permite que esa parte humana te traiga orgullo y felicidad porque dejaste de pensar en ti para ayudar a alguien más.

8. Aprender a decir “no”: Si eres incapaz de negarte a las personas, oportunidades o peticiones que no te interesan, el estrés y la insatisfacción no se irán de tu vida. Deja de pensar en el qué dirán.

9. Decir “te amo” tres veces al día: A las personas más importantes en tu vida. Como dice la canción de Yo te extrañaré: “Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte”… No esperes a que sea tarde para dar un abrazo y decir las palabras mágicas.

10. No te obsesiones: Con el resultado final. Cuenta con un rendimiento óptimo de ti misma y deja que las fichas caigan donde caigan. No te decimos que seas conformista, sino que te des la oportunidad de fallar y reivindicarte.

11. Cambia tu forma de pensar, vivir, sentir y actuar sobre tu dinero. El dinero no compra la felicidad. ¡Y lo sabes!