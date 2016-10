“El dinero se recupera, el tiempo no” es una frase que veo con frecuencia en redes sociales. Si te pones a pensar, te darás cuenta de que es totalmente verídico. Anímate a gastar tu dinero en viajar porque desde el momento en que lo hagas, te enamorarás y ya no volverás a ser la misma.

Ten presente estos consejos que harán más fácil tu travesía de mochilera o turista.

1.Lleva en tu maleta de mano aquellos artículos que no estás dispuesta a perder. Por ejemplo, lentes de sol, cámara fotográfica, computadora, entre otros.

2. Disfruta intensamente de momentos que solo se presentan una vez en la vida. Una puesta de sol, conversar con un desconocido o hasta salir a un restaurante sofisticado. Son recuerdos que no podrá sustituir ninguna fotografía.

3. Sin importar cuál sea el destino, opta por usar prendas hechas a base de fibras naturales como algodón, lino o lana.

4. ¿Sabías que los espárragos hacen que tu sudor tenga un olor particular, el cual repele a los insectos? Si eres una mochilera, lleva contigo algunas sopas de espárrago en sobre para evitar que los mosquitos hagan de las suyas contigo.

5. Cuando compres tu tiquete aéreo, pregunta si está disponible el de salida de emergencia, pues son más cómodos e incluso algunas aerolíneas los ofrecen gratis. Si haces el check-in por internet, hazlo con antelación para conseguir un buen lugar, por ejemplo, la ventanilla.

6. Desde el momento en que te subas al avión, cambia las horas de tu reloj con el horario del país de destino.

7. Si viajas por la noche, te ahorrarás el alojamiento de esa noche.

8. Apenas reportes tus maletas y pases los controles de seguridad, busca la puerta de embarque que te corresponde y confirma la salida del vuelo. Es preferible que no te tome desprevenida porque no todos los vuelos son anunciados por el servicio de megafonía.

9. Este consejo que te doy es muy eficiente. En tu maleta de mano trata de colocar al menos un outfit, pues no tienes garantía de que tu maleta no se pierda. Opta por zapatos cerrados y cómodos, renuncia a las botas.

10. Si tu viaje es de horas, lleva ropa interior sin costuras y lo más cómoda posible.

11. Los seguros médicos son muy útiles y accesibles. Compra uno y viaja tranquila sin tener que pensar en gastos extra por enfermedad u otro tipo de situación que se pueda presentar. Lleva a mano los teléfonos de emergencia.

12. Inglés, alemán, francés o hasta mandarín, si no sabes el idioma del país de destino, aprende algunas palabras y úsalas. Nadie se reirá de ti, todo lo contrario, te lo agradecerán de corazón.

13. Derriba las barreras culturales con una sonrisa.

14. Donde fueres, haz lo que vieres. Si vas a visitar un país donde las costumbres son totalmente diferentes a lo que estás acostumbrada, sé respetuosa y únete a ellas.

15. Anímate a comer en los puestos de comida callejera. Normalmente son baratos y preparan platillos deliciosos. Si tienes duda, no aceptes alimentos que estén crudos.

16. Antes de subir al avión que te llevará a estas merecidas vacaciones o ese esperado viaje de trabajo, asegúrate de que tus tarjetas bancarias no tengan restricciones en el extranjero. Dentro de pocos días saldré de viaje y desde la página del banco emisor pude reportar mi salida. ¡Fue muy sencillo y rápido!

17. No cometas el error de usar el teléfono del hotel. Ya habrás notado que el Skype y Whatsapp son supereficientes y son gratis.

18. Nunca transportes encargos sospechosos, pues podrían detenerte. Tienes que saber lo que llevas contigo siempre.

19. No dejes tentaciones a la vista en tu habitación. La hora más insegura es cuando la limpian porque las puertas quedan abiertas.

20. No lleves más equipaje del que puedes cargar. Para las aerolíneas todo cuenta y te cobrarán comisión por sobrepeso.

Plastificar tu maleta es caro y no te garantiza que no te vayan a robar ni que la policía no la vaya a inspeccionar. Usa un candado.