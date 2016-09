5 tips de salud y belleza para celebrar nuestra herencia hispana

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, celebramos nuestra cultura durante el Mes de la Herencia Hispana. Con tantas tradiciones de todos los diferentes países que representan la comunidad hispana, existen diversas maneras para celebrar nuestra herencia. Hablamos con Andrea Minski, presentadora de “Salva mi casa” de Telemundo y fundadora de Mujer Balance, quien nos dio cinco consejos muy divertidos y saludables para festejar nuestra herencia hispana en este mes de celebración.

Únete a tus vecinos y mantente en forma

Para Andrea, estar rodeada de las personas que amas y que te aportan alegría es muy importante, explica que el ejercicio y la relación con tus vecinos en muchas ocasiones te conecta a tus raíces. “Cuando estamos activos y empezamos nuestro día con ejercicio, nuestro estado de ánimo es mejor, mi propuesta es buscar compañía para hacer ejercicio. Una reciente encuesta de State Farm descubrió que uno de cada tres latinos desearía estar personalmente más conectado con sus vecinos. Ejercicio y vecinos son la combinación perfecta para estar más saludables y compartir nuestras costumbres”.

Celebra nuestra herencia hispana alrededor de la mesa

“Soy colombiana y me encantan las arepas, y he logrado que se conviertan en el plato favorito de mi familia, mis amigos y vecinos. Las combino con varios ingredientes, por ejemplo en el desayuno las combino con huevo y aguacate, en la cena las combino con atún. A mis vecinos muchas veces los invito a comer arepa y les encanta, siempre estoy variando la receta, entonces es una buena manera de celebrar nuestra herencia y compartir con ellos, no importa que no sean hispanos, se trata de preservar nuestras raíces. La comida siempre será una buena opción para compartir nuestra cultura. Puedes modificar un poco las recetas y hacerlas más saludables”.

Conecta a tus hijos con tus raíces latinas a través del juego y el idioma

“Es buenísimo ir al parque con los niños, primero porque los sacas de ese mundo de la tecnología y es una buena excusa para conectarlos con tus raíces. Hay un montón de juegos que yo jugaba cuando era pequeña en mi país y me encanta jugarlos con ellos, por ejemplo policías y ladrones. Me gusta jugar con mis hijos en español, cuando jugamos hablamos en español todo el tiempo, esta es una manera perfecta de cultivar las raíces hispanas en ellos, es una manera linda y divertida de que no pierdan el idioma”.

Los trucos de belleza de la abuelita son lo máximo

“Me encantan las recetas de belleza de la abuela y mi favorita es una para el cabello a base de sábila. Licuas sábila con una cucharada de aceite de coco, unas gotitas de miel y un poquito de aguacate, lo aplicas y te lo dejas por una media hora. El cabello te queda superlindo, hidratado y brillante. Es bonito compartir con tus vecinas y amigos los tips de belleza que tienes, así puedes aprender otros tips de belleza de otros países”.

El Mes de la Herencia Hispana es un excelente mes para revisar nuestras metas

“Si tienes una meta en mente, es mucho más fácil cumplirla cuando tienes a alguien involucrado en cumplir esa meta contigo, todo es más fácil y te sientes apoyado. Entonces por ejemplo si tu meta es tener un año más saludable, puedes invitar a un vecino a caminar y trotar por el vecindario. Con todas las aplicaciones que tenemos hoy en día, puedes hacer clases de yoga o Pilates, solo tienes que bajar alguna de esas aplicaciones gratuitas e ir con tu vecina o tus amigas al parque y hacen los ejercicios juntas”.

“Por ejemplo, yo también me propuse ser una mejor persona entonces puedes ayudar a una labor social, reunirte con tus vecinos y hacer una recolecta, puede ser de alimentos, y de esta manera ayudar a los más necesitados. Si nos unimos con los vecinos, podemos cumplir nuestras metas de una manera más divertida”.