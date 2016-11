6 consejos útiles para aprovechar al máximo el “Black Friday”

La adrenalina y el impulso por los precios bajos te ganan la batalla el último fin de semana de noviembre con el Viernes Negro o Black Friday. Desde hace 41 años (1975) se ha vuelto una tradición de tal magnitud que lugares fuera de Estados Unidos la han adoptado como una estrategia de venta. Si este viernes vas a salir a la calle dispuesta a aprovechar las ofertas, te damos consejos para que inviertas tu dinero de forma inteligente. ¡Siéntete la mujer más astuta con tus compras!

1.Dales un vistazo a las rebajas online: Amar las compras te ha llevado a descubrir que los mejores precios siguen estando en internet. Hacerlo te dará la posibilidad de no invertir tiempo en irte a caminar por horas. Desde la comodidad de tu casa puedes ahorrar y adquirir lo que quieres.

2. Escribe una lista: ¿Qué tal y si compras los regalos de Navidad por la web? Ahorras tiempo, dinero y energía. Prioriza en tus verdaderas necesidades para que valga la inversión. Si por el contrario vas a salir a los comercios, cerciórate de saber el precio y dónde están ubicados.

3. No te dejes llevar por la emoción: Una publicación de Univisión señala que a veces por saber que estás dispuesta a comprar, gastas más de lo planeado. Ten cuidado y control porque no todas las ofertas son lo que parecen.

Los expertos de la entidad financiera BBVA aconsejan adquirir artículos de mayor valor que te hagan falta, sobre todo aquellos referentes a la tecnología, pues no vale la pena comprar aquellos productos por su buen precio si después no los vas a usar. Apunta en tu lista por orden de prioridad y no te salgas de ella.

Estas son algunas consideraciones de lo que sí y lo que no debes comprar.

Los SÍ:

-Modelos anteriores de Apple.

–Tablets, televisores, celulares…

-Electrodomésticos.

-Viajes.

Los NO:

-Ropa de cama.

-Muebles y objetos para decoración.

-Ropa de invierno.

4. Consulta los periódicos: Este medio de comunicación es uno de los más usados por las empresas para informar a sus clientes más fieles sobre sus rebajas. Además, podrías acceder a mejores precios o códigos de descuento por periodo limitado.

5. ¡Cuidado con las garantías de compra!: Un buen precio no te asegura que el artículo esté en perfecto estado. Infórmate de las condiciones de la tienda, los plazos de devolución, cómo se realiza, pues en todos los casos debería ser el mismo procedimiento el resto del año.

6. Financiamiento: ¿Vale la pena endeudarse? No. Lo mejor es que te atengas a tu presupuesto para evitar que los gastos se acumulen. Si usas tu tarjeta de crédito, deberás controlar el gasto y contar con la cuota mensual los meses siguientes.

Por naturaleza las mujeres aman salir de compras, y los descuentos siempre hacen que nuestros ojos se pongas “brillantes” de emoción ante la posibilidad de adquirir a un bajo costo y así ahorrar alguna cantidad importante de dinero, pero mantén tu cabeza fría y no te dejes llevar por la prisa y la presión. Y muy importante, no dejes tus zapatos cómodos en casa, pues necesitas caminar y caminar para comparar precios.