6 errores comunes que cometen las mamás millennials

La educación de tu hijo te provoca inseguridad y angustia. Es muy normal que te preguntes: ¿Lo estaré haciendo bien?, ¿el castigo que le impuse es el correcto?, ¿soy demasiado alcahueta?

Conoce algunos de los errores más comunes que cometen las madres como tú al educar a sus hijos.

1.Creer que es perfecto: Las madres como tú hoy en día no quieren escuchar nada negativo de sus hijos. Cuando escuchas la palabra preocupación, o problema, la reacción suele ser atacar al mensajero.

El psiquiatra Paul Bohn señaló a Huffingtonpost que la verdad duele, pero cuando la escuchas con la mente y el corazón abiertos, te muestras dispuesta a mejorar, pues así podrás intervenir antes que la situación se te salga de las manos.

2. Tratar de ser su mejor amiga: Bohn comenta que el problema es cuando los padres dejan de ser padres y no son capaces de asumir responsabilidades, aunque a veces cueste.

Aunque tu amor de madre te haga hacer hasta lo imposible, tienes que entender que habrá momentos en los que se enfadará contigo, no le gustarán las decisiones que tomas o hasta se quejará de haber nacido en tu familia.

“Tratar de ser su mejor amiga solo te llevará a la permisividad, y a que tomes decisiones desesperadas por temor a no contar con su aprobación. Esto no es amor, sino necesidad”, comenta Bohn.

3. Entrar en competencia por ser la mejor madre de todas: ¡Deja de hacerlo! Aunque lleves una dosis de competitividad en tus venas, no vale la pena seguir.

Aunque sientas miedo de que tu hijo se quede atrás, tienes que entender que los niños necesitan esforzarse y entender que sus metas las lograrán con trabajo duro. Sin embargo, si fomentas una actitud de ganar cueste lo que cueste y le permites que empuje a otros niños para conseguir ser el primero, la cosa se te estará yendo de las manos.

4. Opiniones distintas: Si tu niño recibe mensajes contradictorios porque tú y su padre se desautorizan entre sí, no sabrá a quién debe hacerle caso y se sentirá desorientado. Lo peor de todo es que a medida que crecen aprenden a usar esas discrepancias a su favor para obedecer al que más le conviene.

Si tu hijo pide algo y no tienes la respuesta inmediata, lo mejor es que le digas: “Ya lo hablaremos y pronto te daremos una respuesta”.

5. Sobreproteger: El profesional indica que es uno de los errores más comunes porque asumes responsabilidades que no te corresponden; por ejemplo, hacer sus tareas, le disculpan ante su profesor, intervienen antes de verlo sufrir o le evitan disgustos.

“Sobreproteger a los niños provoca inseguridades, que sean incapaces de tomar decisiones y de enfrentar dificultades”, explicó el pedagogo Javier Urra en un artículo de La Vanguardia en el cual se refirió a los errores más comunes que cometen las madres como tú.

6. Que te olvides de lo hermoso que es ser niño: A veces me sorprenden algunas madres porque inscriben a sus hijos en todo tipo de actividades. Por ejemplo, de lunes a viernes van a la escuela de 7 a 2 p.m., los sábados tienen clases de fútbol, natación, piano, danza… y la lista de actividades se hace interminable.

No permitas que esa obsesión tuya por abarcar todos los aspectos te haga caer en razón de que tu hijo no disfrutó al máximo su niñez.

“Esas clases de pintura no lo convertirán en Picasso, ni su melodiosa voz hará de ella Taylor Swift… No te olvides de lo realmente bueno cuando se es niño: escuchar cuentos antes de dormir, las noches de pijamada con los amigos del barrio o los gritos de alegría. No te olvides de dejar que se comporte como un niño y que disfrute su infancia”, dice Bohn.