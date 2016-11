6 hábitos que pueden dañar la batería de tu celular

Algunas baterías de los teléfonos celulares vienen de fábrica con un número determinado de cargas. Una vez alcanzado ese límite, comienzan a deteriorarse. Y es que, la batería de un smartphone tiene sus límites, y si algunas de las reglas no se cumplen, podemos reducir, y mucho, su vida útil.

Aunque cabe la posibilidad de descargar aplicaciones destinadas a alargar la vida de la batería del teléfono, siempre es básico que sigas determinadas pautas para conseguir el máximo rendimiento de la batería.

¿Dejas tu celular cargando toda la noche? ¿Lo usas mucho durante la carga? Entonces, toma nota de estos y otros errores que deben ser evitados, si no quieres causar problemas y dañar tu batería de forma irreparable.

• Cargar tu celular en tu computador

Cargar el smartphone en el ordenador a través de USB no solo se tarda más, sino que también puede dañar la batería. Las corrientes oscilan mucho entre dos entradas USB, y pueden causar más calentamiento que la carga en un enchufe. Es precisamente este calentamiento el que puede reducir la vida útil de la batería. El sitio Battery University midió una pérdida de hasta el 65% de la capacidad de una batería cuando fue expuesta a una temperatura de 40 grados centígrados.

De esta forma, siempre es mejor usar el cargador original y una toma de corriente, que proporciona una corriente más estable, lo que podría prolongar la vida útil de la batería.

• Dejar tu celular cargando toda la noche

Es costumbre que dejemos cargando el celular en la noche hasta la mañana del día siguiente (de 7 a 12 horas). Por desgracia, se recomienda no sobrepasar el límite de las 8-10 horas. Lo mejor es realizar una carga cuando la batería está entre el 20% y el 80%, haciendo más recargas cortas que una muy larga. No se debe exagerar en la carga. Las baterías de litio no sufren el efecto memoria, por lo tanto no tenemos que cargarlos hasta el máximo, o esperar a que se descarguen para conectarlos a la toma.

• Mantener el teléfono a altas temperaturas

Existen apps que informan acerca de la temperatura del celular. Estas aplicaciones, así como evitar exponer el teléfono al sol, son grandes aliadas para la correcta conservación de la batería. No es casualidad que justo después del verano se acumulen las reparaciones por este motivo.

Evita al máximo dejar tu celular en el auto. El sol convierte el vehículo en un verdadero horno, y el calor acaba con la batería. Esto también se aplica a acciones que sobrecarguen el smartphone y causen su sobrecalentamiento.

• Hacer que la batería llegue al mínimo

Uno de los peores hábitos es el de intentar encender el teléfono después de que se haya apagado por falta de energía. Tu teléfono inteligente guarda una pequeña reserva de energía, incluso aunque indique que te queda un 0%. Pero si insistes en encenderlo en ese estado y, realmente, te quedas con un 0% de batería, entonces tendrás un problema.

• Usar el cargador equivocado

Si el cargador oficial del smartphone se ha echado a perder, nuestro primer impulso es buscar un sustituto muy barato. Esto puede ser un error que te costará más caro a largo plazo. Los cargadores están pensados para algunos dispositivos, teniendo especificaciones técnicas propias. Compra siempre un sustituto equivalente y evita los productos piratas para no reducir la vida útil de la batería.