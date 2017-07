8 mensajes de WhatsApp que NUNCA deberías contestarle a un hombre

¿Me amas?, con solo un mes de conocerte. Ese es uno de los típicos mensajes que un hombre puede enviar por WhatsApp y que tú no debes contestar. ¿A quién se le puede ocurrir que en tan poco tiempo se puede llegar a experimentar un sentimiento de tal magnitud? Además, un primer “TE AMO” jamás se dice cara a cara.

Entérate de cuáles son esas otras preguntas o mensajes a los que no estás obligada a contestar, menos si te lo envía un hombre, menos si apenas lo estás conociendo.

1.Te ando buscando, ¿dónde estás?

Hay que ser claras, si este mensaje te llega un viernes o sábado pasadas las 10 p.m., ese chico te anda buscando porque fuiste su último recurso. No te dejes manipular ni mucho menos ser plato de segunda mesa, quizás porque sus amigos(as) ya tenían planes. ¡Que se ubique!

2. ¿Me estás ignorando?

Si te ignoro, es por algo. O estás muy ocupada o simplemente no te apetece contestarle. ¡No insistas!

via GIPHY

3. ¿Aún hablas con tu ex?

Es algo muy personal y que solo le dirás si quieres. Pensamos que si realmente tu ex ya no significa nada en tu vida y ese nuevo chico con el que sales te importa, no tendrás necesidad de estar pendiente porque eso de que “somos amigos”, no estamos tan convencidas. Aun así, si él te hace esa pregunta… valora si es prudente o no contestar. Nosotras creemos que no es necesario. Tu palabra vale y tu silencio, también.

4. ¿Qué haces?

Si un chico envía este mensaje antes de las 8 p.m., es una buena señal porque indica que está tomando la iniciativa para verte y quizás mimarte un poco. Lo que sí no está permitido es que si dices “sí”, no te llame para ponerse de acuerdo, así que considéralo porque no va en serio. Créenos, él no tiene el afán de dejar a sus amigos o salir de casa para verte. ¡Es mentira! En todo caso quiere que llegues donde él está y se equivocó.

via GIPHY

5. “La pasé superbien, ¿y tú?”

Solo está buscando tu aprobación. Si lo hiciste, hazlo saber. De lo contrario, no le des méritos ni mucho menos esperanzas de querer otra cita. Los aburridos, egocentristas, machistas, mujeriegos… no los quieres en tu vida. ¡No pierdas tu tiempo!

6. “Terminamos”

No seas cobarde. Una relación de pareja JAMÁS se termina con un mensaje de texto.

via GIPHY

7. =)

El típico hombre aburrido y perezoso que solo por medio de emojis “escribe”. Si ellos saben que las mujeres somos buenas conversadoras, ¿por qué será que no son más creativos a la hora de comunicarse? Enviar nada más que “caritas” solo hace que tú, yo o cualquier chica pierda el interés y pase la página.

8. ¿Puedo ir a verte?

Si solamente te interesa el sexo casual, pues contesta. Si no, omite ese mensaje porque es el clásico “estoy borracho y solo quiero meterme en la cama”, y por lo general este tipo de preguntas llegan al móvil los viernes, sábados o feriados después de la medianoche. ¡No caigas en sus redes!

¿Qué otros mensajes omites si te los envía un hombre, chico que te gusta o novio?

via GIPHY