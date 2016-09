A esta chica su novio le fue infiel y él jamás olvidará su dolorosa venganza (VIDEO)

La estadounidense Mandie Pistol, famosa por su canal de YouTube, planeó una dura venganza contra su novio, quien le había sido infiel. Y para plasmar este momento en video, se llevó a una amiga que la ayudó a grabar la reacción del chico, algo que no tardó en hacerse viral.

“Sé que me has estado engañando. Lo que pareces no recordar es que me compraste este paralizador en Navidad”, dice ella al inicio de la grabación.

Posteriormente, se ve cómo baja del auto y luego entra a una especie de sala, donde su presunto novio abraza a otra mujer.

“Esa no es mi chica”, dice el hombre. Tan pronto como la supuesta amante se aleja, Mandie se abalanza y le da un shock en los testículos.

Aquí puedes ver el video:

¿No creen que la venganza se le fue de las manos? La violencia NUNCA es la solución.