Clienta demanda a una famosa tienda de ropa por encontrar un ratón muerto en su vestido

¿Te imaginas que vas a comprar un vestido a una popular tiende de ropa y te encuentras un ratón?

Cuando Cailey Fiesel visitó la tienda Zara en Estados Unidos para comprar algunas prendas, nunca pensó que esa típica “salida de compras” se convertiría en una de sus peores experiencias como cliente.

La chica de 24 años salió de la tienda con dos vestidos más para su guardarropa. Semanas después, decidió estrenar uno para ir a trabajar y aunque le quedaba perfecto, algo andaba mal. La chica se llevó semejante sorpresa al descubrir que en el forro de la prenda había un ratón muerto.

“Noté que algo me rozaba la pierna y pensé que era una costura. Cuando tiré, me di cuenta de que no era un hilo y que había algo más adentro. Cuando di vuelta al vestido, vi una patita de un ratón. Me paralicé. Mis ojos me decían que era un ratón, pero mi cerebro me decía que no podía ser real”, le dijo Fiesel, al New York Post. Cailey demandó a Zara, no solo por daños emocionales, sino también porque sufrió una erupción en la piel diagnosticada como “enfermedad de roedores”.

De acuerdo con el diario El Clarín, entre las pruebas de la demandante se incluye el recibo de compra y fotos del vestido donde se ve claramente la rata muerta.

La marca española aún no da detalles del juicio, pero según este último medio de comunicación el vocero indicó lo siguiente: “Zara U.S.A. está consciente de la demanda y que siguen normas de salud, así como seguridad”.

De seguro Cailey lo pensará dos veces antes de adquirir una nueva liquidación u otra pieza con precio regular en esta conocida tienda. ¡Qué horror!

La prueba

This woman claims that an outfit she bought from Zara had a dead rodent sewn into the seam https://t.co/8iKmtAU8Iu