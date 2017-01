8 tips para causar una buena impresión ante la gente

¡TODO comunica! En la vida hay situaciones en las que es imprescindible dar una buena impresión. Por ejemplo, en una entrevista para conseguir ese trabajo que tanto deseas, o si quieres evitar echar por la borda la primera cita con ese chico que tanto te atrae necesitas seguir ciertos consejos.

Datos del portal Psicología y Mente afirman que la primera impresión se consigue en tan solo siete segundos desde que conoces a alguien. En ese momento te hacen un escáner de tu sonrisa, tu forma de dar la mano, la forma de presentarse, entre otras valoraciones. A medida que pasan los minutos y te conocen, valoran si eres digna de su confianza, si eres buena persona, si harán química contigo o si quieren seguir hablando contigo.

Maite Sainz, psicoanalista, explicó en un artículo del portal Salud180 que nuestra memoria funciona por medio de asociaciones y categorías. Cada vez que te enfrentas a una situación o persona nueva, para registrarla a nivel cerebral, la asocias con algo o alguien que conociste anteriormente.



Tips para dar una muy buena primera impresión

1.Puntualidad: Tan inapropiado que es dejar esperando a alguna persona. Sé consciente de que tus amigos o personas con las que te vas a reunir para una tarde de café o reunión de trabajo también manejan su agenda y no tienen la necesidad de perder su tiempo. Sé consciente y programa tu llegada con anticipación. Prevé si la distancia, el tráfico o algún inconveniente pueden retrasar tu llegada.

2. Cuida tu lenguaje corporal: Si lo haces, transmites seguridad, honestidad y transparencia. Al mirar a los ojos, das a entender que no tienes miedo de que te vean.

3. Una linda sonrisa: “Nunca te olvides de sonreír porque el día que no sonrías es un día perdido”, dijo una vez Charles Chaplin. Ofrece una sonrisa sutil e intenta no pasar de una gran sonrisa a la seriedad. La clave está en que seas natural.

4. Relájate: Estar nerviosa te impedirá disfrutar el momento. Colócate en una postura en la que no parezcas un robot. Siéntate recta, pero no tan rígida.

5. No aparentes ser quien no eres: No pretendas ser quien no eres porque será imposible manejarlo sin que se note. Intenta no mentir porque si te pillan, quedarás como una persona de poco confiar. La primera impresión que las personas se construyan sobre ti es la que determina si la relación irá más allá de un saludo.

6. Muéstrate positiva: Ofrece una proyección positiva, incluso si recibes comentarios para mejorar o estás nerviosa. Si tienes una entrevista de trabajo y no sale como la planeaste, tómala como una gran enseñanza para posteriores.

7. No quieras dominar la situación: Evita estar a la defensiva porque puedes hacer que las demás personas no se sientan tranquilas y dificulte que establezcas una buena relación con los demás.

8. Confía en ti misma: Si sonríes, das la mano con firmeza y estás relajada, consecuentemente con esto demostrarás que no tienes por qué temer y que te valoras a ti misma. Tu confianza tiene que ganar terreno y en ser natural siempre está la base del éxito. ¡No lo olvides!

