I’m still in awe!! Last night, I got the incredible news that my card Festive Wishes won 1st place on Minted’s Holiday Photo Card Challenge for the foil category. This year, more than 500 artists submitted just over 5000 thousand designs! I’m so honored, humbled and thankful for all the support from the #minted community, friends and family. A big thanks for everyone who took the time to vote 💖 You can check all the other amazing top designs on Minted’s blog Julep. Link in profile / Ontem a noite eu tive o privilégio de receber a notícia de que o meu cartão Festive Wishes ganhou a premiação de primeiro lugar na competição de cartões de Natal com foto da Minted!! Este ano mais de 500 artistas de todo o globo enviaram mais de 5000 designs! Eu me sinto honrada e extremamente agradecida pelo apoio e um obrigado enorme pra quem tirou um tempinho pra votar pelo meu trabalho💖 Você pode ver mais e checar a lista completa com todos os 10 primeiros cartões no blog da Minted Julep. Link no perfil. #feelingblessed #minted #mintedartist #firstplace #festivewishes #holidaycard #holidaycards #christmas #anasharpe #anasharpedesign #brazilianartist #cartaodenatal #natal #navidad

A photo posted by Ana Sharpe (@anasharpedesign) on Sep 13, 2016 at 7:11am PDT