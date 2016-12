Contesta estas 30 preguntas antes de Año Nuevo

Estamos en la recta final del año, época en la que nos alegramos y nos sentimos orgullosos por nuestros logros y por todos los momentos que vivimos, pero también es una buena ocasión para reflexionar y pensar qué podemos cambiar y mejorar para que el próximo año sea aun mejor.

Hoy te dejamos las 30 preguntas más relevantes que deberías hacerte para resaltar esos momentos y te invitamos a que las hagas antes de que empiece el Año Nuevo.

Acerca de los logros y de los fracasos

1. ¿Qué hiciste por primera vez en tu vida en 2016?

2. De las cosas que has hecho, ¿cuáles son las que jamás volverás a repetir?

3. ¿De cuál de tus actos te arrepientes?

4. ¿Cuál te enorgullece?

5. ¿Qué fue lo que no salió según lo habías planeado?

6. Si pudieras corregir un error que cometiste este año o recibir un millón de dólares, ¿qué elegirías y por qué?

7. ¿Cuál fue tu mayor riesgo del año?

8. Tu compra más costosa.

9. ¿Cuánto dinero has ganado en estos 12 meses?

Acerca de las emociones

10. ¿Cuál fue el mejor lugar que visitaste este año?

11. ¿El platillo más delicioso que probaste?

12. ¿El libro que más te ha inspirado este año?

13. ¿Qué canción asociarás con 2016?

14. ¿Cuál fue el evento que estabas esperando con impaciencia?

15. ¿Qué serie de TV se volvió tu favorita?

16. ¿Quién te influenció más este año?

17. ¿Cuál de los días de 2016 no olvidarás jamás?

18. ¿El consejo más valioso que has recibido este año?

Acerca de ti

19. ¿Cómo te sorprendiste a ti misma este año?

20. Si pudieras regresar al primer día de 2016 y darte un consejo, ¿cuál sería?

21. Si hicieran una película sobre ti este año, ¿de qué género sería?

22. ¿Necesitas pedirle perdón a alguien antes de que empiece el año?

23. ¿La decisión más difícil que has tenido que tomar?

24. ¿Has dado más de lo que has recibido este año?

Acerca del año

25. Describe el año que está por finalizar con tres palabras.

26. ¿En qué aspecto fue mejor que el año anterior?

27. ¿En qué aspecto fue peor?

28. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños en 2016?

29. ¿Qué sorpresa te dio la vida este año?

30. ¿Qué es lo que más le agradeces a este año?