7 cosas que debes dejar atrás para ser feliz

Hoy es uno de esos días en los que buscando qué me haría más feliz, -qué multiplicaría realmente mi sonrisa- me topé con un artículo de Upsocl en el que exponen el trabajo de Luminita Saviuc, una motivadora personal, que presenta 15 formas para conectarte contigo misma y ser feliz. ¿Cómo? Renunciando a lo que te quita la alegría. Entonces, examinemos juntas siete cosas en la vida que debes soltar, sacar de tu sistema si quieres experimentar momentos de plenitud como expone el artículo. Yo optaré por hacerlo o al menos repetírmelo diariamente.

¡Vale la pena! Entusiásmate con la idea de ser feliz.

1. Olvida el pasado. Dale rienda suelta a una experiencia nueva sin atarte a experiencias supuestamente conocidas. Suelta el dolor de lo que te hicieron. Sacude el alma y empieza en cero. Lo mejor es vivir el momento en sí mismo.

2. ¡Fuera el miedo! ¿Qué es esa sensación? “El miedo es la emoción que pretende mantenerse a salvo y vivo, a pesar de que el miedo lleve a limitarte e impedir que hagas algo que podrías hacer perfectamente, o por el contrario el miedo puede llevarte a actuar impulsivamente”, establece Psicología Motivacional. El miedo paraliza. No permitas que te impida ser feliz.

3. No critiques. Una cosa es una evaluación laboral de un compañero a un chisme de pasillo en el que criticas lo que hizo o dejó de hacer el otro. La compasión es importante, no hablo de justificación, pero sí de tener la sensibilidad de no herir, no criticar.

4. Diles adiós a las quejas. Para de quejarte. Si no puedes realizar algo, cambia la estrategia, pero no te quejes. “Es más fácil criticar, denostar, difamar, censurar y cargar contra la persona que toma su propio camino…”, expone Carlos Burgos. La gente que se queja, aleja. Tú no quieres vivir aislada del mundo. Quieres ser feliz.

5. Opta por no controlar. La gente que tiene una necesidad de control pierde realmente el control de su vida. En este video, Isha expone: “Deje ir la palabra control. Hay un viejo dicho que dice, ” ‘¿Cómo hacer que Dios ría?’, contándole tus planes… Si te sientes provocado por lo externo, déjalo ir… Hasta que estés absolutamente vacío, que nada te toque, que no te sientas víctima de lo externo. Si algo te toca, piensa ‘yo soy quien lo tiene que soltar’ “.

6. Admite que no siempre tienes la razón. No luches por agarrar la máxima verdad. No la tienes. Opta por entender que existe una verdad personal, pero que existen otras razones que también son válidas. No eres quien da la última palabra sobre todo. Como dice la Dra. Nancy Álvarez, pregúntate: “¿quién tiene la razón?”.

7. Quítate el vestido de víctima. ¡Ánimo, que la vida es bella! No eres la pobre chica que sufrió porque… No, no, no más. Olvida las tragedias. Piensa en las alegrías. Una sabia mujer cubana me enseñó en los 90 que lo positivo bloquea lo negativo. Adelante, amiga. Y tampoco trates de sacar ventaja de otros haciéndoles ver que vives una tragedia continua. Elimina los pensamientos de derrota.