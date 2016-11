El baile de una novia y su padre en el día de su boda que tienes que ver (VIDEO)

La novia, Mikayla Ellison Phillips, de 25 años, bailaba el vals con su padre cuando la música se interrumpió y dieron un espectáculo inesperado frente a 400 invitados.

Mikayla es una integrante del BYU International Folk Dance Ensemble, una agrupación de danzas étnicas de la Brigham Young University de Utah (Estados Unidos), por lo que a los invitados de su boda no les tomó por sorpresa que la noche de su enlace estuviera llena de baile. Lo que no se esperaban era que su padre fuera a robarle el protagonismo.

Como se puede ver en el video, el tradicional baile entre la novia y su padre empezó de manera convencional, con movimientos lentos y miradas cómplices. ¡Y tan cómplices! A los pocos segundos, la música cambió y la pareja se lanzó a darlo todo con un mashup de canciones que abarcaba desde el U Can’t Touch This, de MC Hammer o el Apache (Jump on it) de Sugar Hill Gang, hasta el It’s not unusual, de Tom Jones.

“Lo mejor de todo fue ver lo feliz que estaba mi padre. Ese fue un sueño hecho realidad. Soy su hija mayor, y la única mujer, así que era su última oportunidad para hacer algo así. Pasó años hablando de hacerlo y finalmente me convenció”, le contó Mikayla a Good Morning America.

En total son casi cuatro minutos de actuación que, cómo no, termina con los aplausos de los invitados. El video causó furor, lo colgaron el 22 de octubre en YouTube y ya supera los dos millones de reproducciones.

Si no tienes tiempo para verlo entero, aquí tienes una versión resumida que ha colgado la encargada del video y la fotografía de la boda en su cuenta de Facebook: