El novedoso despertador que te levanta con un orgasmo

¿Eres de las chicas que odian madrugar? Es posible que la opción de levantarte a las 3, 4 o 5 de la mañana no te agrade mucho. Uno de los motivos que te puede alentar a hacerlo es solo que sea viernes o si tienes la tarde libre.

Precisamente para darte un estímulo extra, Little Rooster, una compañía británica creó para todas las mujeres un despertador con una función erótica. Resulta que te levanta con un orgasmo. Sí, así como lo lees, con la sensación tan placentera de llegar al clímax. ¡Qué buen invento!

El artilugio posee dos partes, el propio despertador con reloj digital y una zona fálica pensada para que te la coloques sobre el clítoris. La creación fue lanzada hace dos años, pero la empresa decidió introducirlo de nuevo al mercado. Lo podrás encontrar aquí a $77,08.

Lets have a vote: Art or Spam? (I’ll give you a clue: ART) pic.twitter.com/iweEum2A — Little Rooster (@RoosterLovesYou) 1 de noviembre de 2011

Según revela The Huffington Post, se han probado 300 prototipos con más de 30 mujeres con distintos aspectos físicos. Una de ellas no quiso dejar pasar la oportunidad para recomendarlo y escribió en la página de la compañía: “Lo que más me gusta de este despertador es que sube la intensidad sin que tenga que ajustarlo. Lo llevo dentro de la tanga y no tengo necesidad de ajustarlo. Simplemente hace su trabajo. Todas las mañanas son mis favoritas”… Cada despertador está equipado con 27 niveles silenciosos, 30 niveles de potencia que crecen de forma progresiva y diferentes modos de vibración que estimularán tu clítoris. Sin duda es una buena opción para eliminar el estrés y liberarte para comenzar el día. ¡Tendremos que probarlo! ¿Te animarías a usarlo?