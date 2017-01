Para Navidad, Shelby Donovan, de dieciocho años, recibió lo que a su madre, Kerri Roberts, le había parecido un práctico regalo: un agarrador de tazas.

Kerri pensó que había encontrado el regalo perfecto, pero la cara de su hija al desenvolverlo no fue la esperada, al igual que la de los treinta familiares que presenciaron la escena.

Cuando Shelby abrió el paquete, había un agarrador de color rosa brillante, muy útil para sostener su taza de acero inoxidable. Sin embargo, la primera impresión que tuvo fue que su madre le había regalado un consolador.

La joven compartió su curioso regalo en las redes y los comentarios no se hicieron esperar, y es que donde la señora veía un simple agarrador de tazas, todo el mundo veía un juguete sexual.

Tras el incidente, la adolescente declaró a BuzzFeed News que se había quedado en estado de shock ante el aparente regalo erótico de su madre: “Lo miré durante un buen rato tratando de asimilarlo”, reconoció.

Según Shelby, los 30 miembros de su familia que presenciaron la escena sin duda pensaron lo mismo que ella. “Sabía lo que pensaban que parecía, pero nadie quería decirlo delante de toda la familia”, concluyó.

MY MOM HANDED ME A GIFT SO I OPENED IT AND SCREAMED REALLY LOUD BECAUSE I THOUGHT SHE GOT ME A DILDO BUT ITS REALLY JUST A YETI CUP HOLDER pic.twitter.com/bLJnTxDf1B

— shoobert doobert (@robertsshelby57) December 25, 2016