Dicen que la primera vez debe ser un momento para recordar y debe hacerse con una persona a la que amas, pero para Katherine Stone la situación es muy diferente.

La joven de 20 años de edad ha puesto en venta su virginidad por la cantidad de 365 mil dólares. ¿La razón? Recaudar dinero para ayudar a su familia. Tristemente, en 2014, la casa de su familia en Seattle fue arrasada en un incendio. Dado que la vivienda no estaba asegurada, a Katherine y sus padres no les quedó más remedio que quedarse a vivir ahí, en medio de la destrucción. Como la situación de su familia era muy vulnerable y no tenían dinero para remodelar su hogar, la joven pensó que lo mejor era ponerle precio a lo único valioso que tenía: su virginidad. Y fue así como contactó a Dennis Hof, un magnate dueño de la mayoría de los burdeles en Nevada, único estado donde la prostitución es una actividad legal, para firmar un contrato de trabajo. Katherine firmó un contrato con Hof, en el cual fijó el precio a su virginidad por la suma de 365 mil dólares, de los cuales deberá darle el 50% al magnate, dueño del burdel.

“La gente dice que debería hacer esto por amor, pero lo hago porque quiero a mi familia”, afirmó la joven en entrevista para CNN. Aunque Katherine ha recibido ofertas de hasta 400 mil dólares, ella dice estar esperando a un hombre con el que sienta una conexión para que la experiencia sea especial para ambos. Esa es su única condición. Mientras vende su virginidad, la joven ya trabaja en el burdel en donde realiza masajes o actividades que no incluyan relaciones sexuales, y asegura que, luego de vender su virginidad, espera seguir trabajando en el burdel los siguientes cinco años para pagar su carrera universitaria. ¿Qué opinas de su decisión?

A fire destroyed Katherine’s family home. So she found a controversial, but legal, way to help. Hear her story Sun on #ThisIsLife at 10p ET. pic.twitter.com/uodkuXC3Z2 — CNN Entertainment (@CNNent) October 21, 2016