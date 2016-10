Encuentro de mujeres líderes en Puerto Rico

Animus: Women’s Innovation Journey, el principal evento de innovación, liderazgo y emprendimiento dirigido a la mujer, se realizó el pasado 30 de septiembre, en el Caribe Hilton Hotel de San Juan, Puerto Rico. Tras el éxito de su primera cumbre, que reunió a más de 600 asistentes, se realizó la segunda edición de Animus, la cual reunió a más de 800 mujeres líderes y emprendedoras de diversos ámbitos, provenientes del Caribe, Latinoamérica, Europa y EE. UU. La masiva participación en el evento, que combina charlas de bienestar, liderazgo empresarial y testimonios de vida, entre otros, no fue sorpresiva. “Lo esperábamos porque el feedback positivo del año pasado fue abrumador. La gente nos lo decía, que el evento provocó cambios, que hicieron grandes conexiones”, comentó Carlos Cobián, quien encabeza la organización de la cumbre junto a su socia Lucienne Gigante, al diario El Nuevo Día. El propósito del evento es inspirar y animar a que las mujeres tomen la iniciativa y alcancen su más alto nivel de crecimiento personal y profesional en un ambiente dinámico y de intercambio de ideas. Este año, Animus invitó a varias latinas que han roto esquemas, como la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Sonia Sotomayor; la conductora Giselle Blondet; Maite Oronoz Rodríguez, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Eliana Murillo, Jefa de Márketing Multicultural de Google, Inc, entre otras. Animus demuestra el papel que viene desempeñando la mujer en puestos clave y su consolidación a nivel global. De acuerdo con el reporte American Express OPEN’s 2014 State of Women-Owned Businesses Report, se estima que hay cerca de 9.1 millones de negocios propiedad de mujeres en los Estados Unidos, los cuales generan más de $1.4 mil millones de dólares en ingresos y emplean a cerca de 7.9 millones de personas. Para este año las estimaciones indican que cerca de 1.9 millones de dichas empresas ya están siendo dirigidas por latinas, quienes emplean a 550,400 trabajadores y generan más de $97 mil millones en ingresos. Cabe destacar que entre el 2007 y 2016, el número de empresas dirigidas por mujeres latinas aumentó en un 137 % (el mayor incremento observado entre empresas de propiedad de mujeres pertenecientes a minorías). “Invertir en la mujer es una solución para el desarrollo económico en cualquier país. Proveer recursos, soluciones y oportunidades es parte crucial para fomentar la innovación”, opinó Lucienne Gigante, portavoz del evento, añadiendo que Animus está dirigido a cualquier mujer u hombre que quiera marcar la diferencia, buscar crecer, conocer, aprender y retar los paradigmas. Por ello la agenda incluía varias oportunidades para conversar, cultivar las redes personales, además de que se podía separar espacio para mentoría individualizada con varias de las panelistas.

FOTO: Berto Colón, actor de Orange is the New Black junto a co fundadores, Lucienne Gigante y Carlos Cobian