Esta madre escribe una contundente carta a su hija para que no se disculpe

La bloguera Toni Hammer tiene una hija de cinco años y un hijo de cuatro y hace unos días, compartió una emotiva publicación en Facebook que dedicaba a su hija y le pedía que no se disculpase. Pero, ¿por qué? Lee el mensaje a continuación.

“No pidas disculpas cuando alguien se choque contigo. No digas ‘perdón por ser tan pesada’. No eres pesada. Eres una persona con opiniones y sentimientos que merece respeto. No te inventes motivos por los que no puedas salir con un chico con el que no quieres salir. No le debes una explicación a nadie. Un simple ‘no, gracias’ debería ser aceptable”, prosigue Hammer. “No pienses demasiado en lo que comes delante de la gente. Si tienes hambre, come, y come lo que quieras. Si quieres pizza, no pidas una ensalada sólo porque haya gente alrededor. Pide una pizza, joder”.

Hammer también le pide que no se deje el pelo largo sólo para agradar a los demás, que no se ponga un vestido si no quiere, que no esconda sus opiniones ni diga “sí” sólo por ser educada.

“No te disculpes por ser quien eres. Sé valiente y audaz y guapa. Sé tú sin remordimientos”, concluye.

“De pequeña se metían mucho conmigo y me siento fatal al pensar que ella va a pasar por lo mismo que yo. Sé que no pasará mucho tiempo antes de que alguien le haga sentir ‘menos que’ y quiero que se enfrente a ello con más confianza de la que yo tuve a su edad”, explica.

Hammer quiere que su hija crezca con una idea fuerte de quién es, qué quiere y cómo va a vivir de acuerdo con esos valores, en lugar de pensar en lo que los demás quieren que sea.

Y añadió lo mal que lo pasó ella cuando tenía la edad de su hija:

“Quiero criar a una hija segura y buena, que luche por quienes no puedan luchar, que no tenga miedo a decir lo que piensa y que se esfuerce por hacer del mundo un lugar mejor”, afirma la madre. “Alguien que ame la justicia y que crea en el cambio”.

Aunque el mensaje va dirigido a su hija, Hammer cree que cualquiera que lo lea debería ser capaz de aplicar estos consejos en su propia vida, acordándose de vivir conforme a lo que les hace felices, y no pensando en lo que agrada a los demás.

“El mundo nos necesita a nosotros, no a las personas que los otros quieren que seamos”, finaliza Hammer.