Estas son las piernas que tiene dividido a Internet ¿Cómo las ves tú?

El usuario @leonardhoespams publicó esta imagen en Instagram, y todo el mundo comenzó a preguntarse qué es lo que pasaba con ella.

A simple vista, podría parecer que simplemente se trata de una imagen publicada en las redes sociales sobre sus piernas. Además, parece que están aceitosas, untadas con crema, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando esta imagen llegó a las redes sociales, comenzó a extenderse como la pólvora…

La foto de estas piernas tiene a la gente dividida. ¿Cómo las ves tú?

i like the feeling of paint on my skin A photo posted by hunter (i post a lot) (@leonardhoespams) on Sep 15, 2016 at 1:55pm PDT

“¿Estas piernas son brillantes y aceitosas o tienen pintura blanca?”, plantea un tuit, que en pocas horas alcanzó más de 5.000 retuits y ahora supera los 20.000. La foto original es de hace cinco semanas. La descripción del autor, leonardhoespams, contiene la respuesta al misterio de la ambigua imagen: “Me gusta la sensación de tener pintura en la piel”. Si te fijas bien, las piernas no brillan porque estén aceitosas, sino que en realidad están pintadas con unas pocas líneas blancas que dan ese efecto de “brillo” que ha conseguido confundir a todo el mundo. Muchas de las respuestas habían visto las piernas con brillo, pero una vez que se introducía la posibilidad de que fuese pintura, no podían volver a verlas como antes. “Ya no puedo dejar de ver la pintura”, “el brillo ha desaparecido en cuanto me he dado cuenta”. Hay quien pensaba que las piernas llevaban unas medias o mallas transparentes y brillantes.

@kingkayden Without a doubt, white paint. There are no light reflections or distortions on the legs as there would be if oiled. — Gregory Watton (@thewattonshow) October 26, 2016

“Sin duda, pintura blanca. No hay reflejos de la luz o distorsiones en las piernas como habría si tuviesen aceite”.

@kingkayden i don’t get why they would be oily — brynn (@holymolyholland) October 26, 2016

“No entiendo por qué decías que podrían tener aceite”.

Esta ilusión óptica en realidad es fruto del uso de luces y sombras a través de la pintura que dominan los buenos artistas. Esas pinceladas blancas sobre las piernas, aplicadas a propósito o no, consiguen que veamos zonas como si una superficie brillante reflejase la luz. Ya no eres capaz de contemplar esas piernas brillantes que creías haber visto en un principio, ¿verdad? ¡Son líneas blancas!

Y tú, ¿eres de las que veían unas piernas brillantes y aceitosas? ¿O por el contrario, habías visto que se trataban de unas líneas blancas desde el principio?