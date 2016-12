Estos son los 10 videos de música más populares del 2016 (VIDEOS)

Anímate a mover los muebles de la sala, coloca tu móvil full volumen y ponte a bailar con los 10 videos de música más populares o más escuchados del 2016 vía YouTube.

La estrofa anterior pertenece a Hasta el amanecer, de Nicky Jam, video que hasta el momento contabiliza más de 877 millones de reproducciones y que se colocó en la tercera casilla. ¿Cuál se llevó el primer lugar? Fifth Harmony, con más de 1.184 millones. ¡Waooo!

Fifth Harmony – Work from Home ft. Ty Dolla $ign

2. Calvin Harris – This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna

3. Hasta el amanecer – Nicky Jam | Video Oficial

4. The Chainsmokers – Closer (Lyric) ft. Halsey

5. Rihanna – Work (Explicit) ft. Drake

6. Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) (Explicit)

7. Sia – Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul

8. ZAYN – PILLOWTALK

9. Coldplay – Hymn For The Weekend (Official video)

10. twenty one pilots: Heathens (from Suicide Squad: The Album) [OFFICIAL VIDEO]