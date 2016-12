Horóscopo 2017: Descubre qué te espera este año de acuerdo con tu signo del Zodiaco

El 2017 será un nuevo comienzo. Un año en que tendrás la oportunidad de escribir tu propia historia. Por eso acá en Siempre Mujer queremos que tengas claro qué dicen las predicciones de tu signo del Zodiaco. La astróloga colombiana residente en Costa Rica Verhiouska Vallenilla te lo cuenta.

1.Piscis: Este año Neptuno dará un vuelco en lo que respecta a tus decisiones, tanto del trabajo como en el amor, porque atraparás los sueños y las oportunidades; en el plano familiar habrá algunos cambios; en el trabajo la intuición te permitirá proyectarte, tener ascensos o proyecciones que ayudarán en la vida laboral y personal. Durante el primer trimestre llegará una importante oportunidad para invertir en un negocio innovador que en apariencia tendrá ganancias modestas, pero dará resultados a grandes escalas. En el amor los aspectos de Venus, Marte y Neptuno en tu carta te darán una combinación tan impactante que todos estarán con deseos de compartir contigo y conocer tu lado misterioso. Y por último, en la salud es importante que para tus momentos de mayor tensión busques alternativas naturales e incluyas el ejercicio dentro de tu rutina cotidiana. No olvides que por poco ejercicio que realices, será de mucho beneficio. PALABRA CLAVE: Avance.

2. Acuario: Si eres nativa de este signo, posees un don muy particular: comprendes en demasía a quienes te rodean. Saturno te infunde una energía desde su subconsciente que te ayuda a evitar situaciones de estrés. En el trabajo vas a cosechar lo que has sembrado en los años anteriores, de modo que deberás prepararte (aún estás a tiempo de enmendar cualquier error u omisión). En el aspecto económico, la generosidad de la diosa de la abundancia estará contigo, solo que deberás ser una buena administradora en el momento de hacer uso de tus ingresos e inversiones. En el amor suelta de una vez el pasado para tener una mejor vida en pareja. Cuida de tu salud con alimentos sanos. El influjo de Marte te hará sentir mucho desgaste en tu rutina de ejercicios. PALABRA CLAVE: Renovación.

3. Capricornio: Este será un año de cambios importantes en tu vida familiar y amorosa. En años anteriores quienes formaron parte de tu universo te han manipulado, pero este año tendrás el poder de elegir a quién le das el beneficio de tu amor y a quién no. Así de sencillo. Ya no serás presa del amor de los demás, tú tendrás el poder. Terminará un ciclo laboral, una etapa de tu vida en la que has permitido que sean otros quienes elijan tus beneficios. Personas tóxicas saldrán de tu ambiente laboral y es posible que tengas el reto de iniciar tu propia empresa y te lo advierto: tendrás éxito seguro. A mediados de año, el dinero estará a medio ritmo, de modo que, aprovecha al máximo los momentos en los que entre en abundancia. Evita dar préstamos o ayudas. Aunque eres exigente en el amor, vas a tener hermosas respuestas y agradables sorpresas. Evita los celos y adminístralos de forma elegante. No pierdas el glamour. Venus te dará la fuerza necesaria para renovar tu cuerpo, mente y espíritu. El contacto con el mar será un buen ingrediente para tu salud. Cuida tu cabello. PALABRA CLAVE: Amor.

4. Sagitario: Luego de un año lleno de obstáculos y malas decisiones con Marte y Saturno dictando normas que te robaron un poco de tu optimismo, vas a dejar que todo fluya. Tú serás lo más importante de tu vida y no te remorderá la consciencia, todo lo contrario, te sentirás muy bien. Sorpresas en tus contactos con el extranjero que te permitirán logros insospechados. Darás pasos importantes en el trabajo, tendrás la valentía de confiar en ti misma y esa será la llave de tus logros. Desde hace un tiempo has aprendido a controlar tus generosos impulsos económicos, pero no exageres porque debes ser generosa contigo, revisa tu ropero, date gustos y no por alguien más. Sabes lo que quieres en el amor, tu pareja lo sabe, pero si estás soltera o en la etapa de concretar con alguien, debes definirle a esa persona quién eres desde el principio, quien te ame debe hacerlo desde tu auténtico ser y no desde quien quieres ser por impresionarle. Atiende la salud en forma preventiva, recuerda tus puntos débiles y no abuses de los puntos fuertes. Si bien los ejercicios físicos son tu fuerte, tampoco te excedas. PALABRA CLAVE: Crecimiento.

5. Escorpión: Cambios radicales vas a vivir este tiempo, por lo que “en tiempos de abundancia, guarda para tiempos de escasez”. Si eres colaboradora de una empresa, este año tendrás que estar alerta cuidando cada paso que des y tener respaldo de lo que hagan, pues se presentarán momentos de tensión. Si tienes un alto puesto en una empresa o negocio, tendrás que evitar dar pasos en falso. El dinero tendrá muchos altibajos de modo que administra bien tus finanzas, pero no te asustes porque son pruebas, los años siguientes tendrás abundante prosperidad. Si tienes pareja vas a sorprenderla, pues querrán salir de la rutina, si estás sola o en tiempo de conquista, vas a lograr conectar con alguien bastante afín, en todo el sentido de la palabra. Además de ejercicios, dieta sana y todo eso, será bueno que conozcas un poco de la medicina ayurvédica para que aprendas que todo tu cuerpo forma parte de tu ser espiritual. PALABRA CLAVE: Posesión.

6. Libra: Controla muy bien tus palabras, vas a tener el poder del decreto, evita entonces el sarcasmo, la crítica y la ironía. En el trabajo descubrirás una nueva forma de realizar tu rutina laboral, pero no esperes a que te lo pidan, hazlo por tu propia iniciativa. Si te cambian el jefe o cliente, no te resistas, sé amable y da lo mejor de ti sin perder tu dignidad. Vendrá resurgimiento en el plano financiero, algunas operaciones de riesgo que te llenarán de estrés, pero sales triunfante. No pienses mucho antes de dar un paso porque el paso firme siempre retumba. Las uniones y los matrimonios van a ser favorables, podrás tener inclinación a casarte y muchas a formalizar con ese alguien especial. Las solteras sí van a querer seguir así. Es importante que atiendas a tu cuerpo físico de igual forma que a tu cuerpo psíquico y espiritual; es decir, con dedicación y amor. Meditación, yoga y ejercicios de respiración son fabulosos para ti. PALABRA CLAVE: Cosecha.

7. Virgo: Este es el año del triunfo, solo debes confiar en que lo mereces, ¡eres la ganadora! Muchas reconocerán su actual labor como algo de vocación y otras van a buscar su verdadera vocación, pero todas van a tomar el control de su trabajo, impondrán respeto. El dinero va a estar entrando constantemente aunque en forma moderada; sin embargo, en el primer trimestre vas a tener que ser estricta en tus gastos e inversiones. Consolidas tu relación de pareja sin que te importen terceros. Te impondrás ante familiares o amistades que te quieren estropear tu felicidad y no te sentirás culpable. Cuidado con tus gustos gastronómicos, pues te pueden hacer ganar unos kilitos. PALABRA CLAVE: Apertura.

8. Leo: Amistades, reuniones y todo lo que te fascina este año estará disponible para ti, de modo que dejarás de lado tus pequeñas obsesiones. Vas a tener tiempo de colocar en el estrado de tus preferencias aquello que hayas descuidado en años anteriores: Dar, compartir, ser parte de… No temas que igual vas a brillar con luz propia. Aprenderás a confiar y lo más importante, a perder algunas veces. Comienza una etapa en la que podrás pagar deudas, excepto a mediados de año, tiempo en el cual vas a tener que ingeniártelas para cumplir con tus obligaciones. Muchas van a tener que pasar la página y dejar atrás el tiempo de amores no correspondidos. Las que tienen pareja van a sentirse incómodas, tal vez sea mejor renovar que cambiar. En este plano de la salud debes estar atenta con tu sistema cardiovascular que estará resentido por las presiones a las que lo has sometido en el año anterior. PALABRA CLAVE: Defensa.

9. Cáncer: Plutón en tu signo antagónico (Capricornio) va a renovarte desde lo más profundo de tu ser, de modo que vas a superar viejas creencias excepto los celos, esa es tu gran debilidad. No eres menos que nadie y tu valor es infinito. Confía en ello y verás que hasta los celos serán parte de tu pasado. En el trabajo atiende lo que realmente importa, sabes que tus conocimientos desarrollan su propia forma y eres única en tu ámbito laboral. En el dinero tus pensamientos crean realidades, de modo que, ábrete a un mundo nuevo en tus ingresos, cree en que el dinero se multiplica y eso se dará. Estructura tu manera de administrar tus bendiciones económicas para que siempre tengas a tu favor a la diosa Fortuna. Los celos son para principiantes, así que date la oportunidad para disfrutar del romance. Es posible que te resientas un poco de tu sistema óseo, pero eso es producto de las muchas responsabilidades que asumes. Ocúpate de tu persona y de tu ser. PALABRA CLAVE: Fuerza.

10. Géminis: En este tiempo vas a tener que aceptar tu verdadera dualidad. Sentirte sola en medio de una multitud. Eres un maravilloso y único ser que destaca por su inteligencia, que se diferencia en gran medida de quienes te rodean, convierte eso en una bendición y sé quien guía a ese pequeño trozo de la humanidad en su oscuridad sin que así lo sepan. Naciste para guiar y para tener pocos amigos, verdaderos pero pocos, que eso no te haga sentir menos. Obtendrás lo que te propongas en este aspecto de tu vida, avanzas y algunos podrán cambiar de “rama”, y te irá excelente. No tengas angustias ni preocupaciones en lo económico, vas a ver crecer tus ingresos porque te corresponde renacer desde tus cenizas, porque es tu destino. En el amor amas profundamente, amas “a pesar de”, te entregas totalmente y aunque te fallen, vuelves a intentarlo con todo tu ser, tu fe en el amor es inagotable. Eros este año te recompensará por la pureza de tu ser. Lo mereces. Atiende tu nutrición, vigila tus valores, comparte tu tiempo y que lo más importante sea tu propio bienestar: Reza, come, ama, sé feliz. PALABRA CLAVE: Movimiento.

11. Tauro: Este año vas a estar conectada con todo aquello que te es desconocido, te inquieta y a la vez le huyes: la fe. Es importante que este año definas lo que vaya a ser motivo de tu fe, pero recuerda que es importante que comprendas que si no tienes fe en tu ser, nada te va a funcionar. El amor familiar dará un vuelco inesperado, pero va a ser de beneficio para los involucrados. Tu fortaleza te hará crecer. En el trabajo algunas serán trasladadas de sus sedes laborales y otras recibirán ofertas muy interesantes. En el dinero este año vas a tener un tino muy desarrollado en tus ingresos, de modo que hasta te pedirán asesoría en asuntos financieros. Evita hacer préstamos, todo lo que sea dar dinero déjalo para próximas vidas. Se te presenta una oportunidad de invertir en algo en lo que siempre has soñado, aprovecha. Los amores ocultos, viejas pasiones, recuerdos de lo vivido, es lindo si te ayuda en el presente a mejorarte y a renovarte con tu actual pareja. Lo contrario debes evitarlo, pues solo se queda con nosotros lo que nos vale para nuestro beneficio. Lo demás, al álbum de fotos. En cuando a tu salud las alergias y unos kilitos te pondrán en alerta. Pero nada te quita la coquetería, el embellecimiento personal te va a mejorar tu ego. Recuerda que el ser más bello a tus ojos eres tú misma. PALABRA CLAVE: Crecimiento.

12. Aries: Urano, el planeta de la renovación y lo inesperado, continúa a tu lado, dándote la sabiduría que requieres para dar tu toque personal en todo lo que inicies. Recuerda que eres la pionera, la que da el primer paso para que otros completen tus proyectos. Eres una solitaria distinta porque son otros los destinados a seguir tu camino, tu luz. No eres ególatra, si sabes esto, eres un ser que se conoce a sí mismo en demasía. Este año, serás punta de lanza en lo que emprendas. Ten la convicción de que naciste para alcanzar el éxito y que ello depende de ti. Transformación en tu ámbito laboral, estás en el fin de una etapa, y lo que viene va a ser mejor, solo debes tomar decisiones radicales para no salir perjudicada. Lo que tenga que salir de aquí, que salga, no temas, que serás acertada en lo que decidas. Mucha abundancia de dinero, prosperidad y excelentes resultados de tus inversiones del año anterior que vas a disfrutar en este tiempo. Vas a tener el don de multiplicar lo que tengas y de administrar lo que no te pertenezca. En el amor vas a tener que renunciar a eso que te gusta por mucho que te duela, pero será para beneficio de ambos. Las que estén solas podrán elegir y será maravilloso. Es posible que tengas momentos de mucho cansancio, y otros en los que tu energía será más fuerte de lo acostumbrado. Hacer senderismo será de gran ayuda para esos momentos de inactividad, descanso activo. PALABRA CLAVE: Guerrera.