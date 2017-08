Horóscopo agosto: Descubre lo que pasará en tu vida este mes, según tu signo del Zodiaco

Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Hace poco que comenzó el verano y ya te debes estar preparando para apreciar los colores y el viento del otoño, pero te animamos a que no pienses en el mañana sino en este mes en el que podrías percibir un aumento de salario, quedar embarazada o hasta encontrar el amor de tu vida. Es más, hasta te damos tus números de la suerte según tu signo del Zodiaco para que juegues lotería y te vuelvas millonaria. Anímate a leer qué te dice la astróloga Verhiouska Vallenilla, del sitio Guía de los Sueños sobre tu horóscopo durante agosto. ¡No te asustes!

Aries (21 de marzo -19 de abril)

Este es un mes de cambios importantes para soltar ese pasado que no te deja estar tranquila o evolucionar hacia los planes que tienes con respecto a tu vida en general. En el hogar, cuida tu trato con tus familiares, el hecho de que tengan distintas formas de percepción de la vida no quiere decir que no se puedan tolerar ni tengan que crearse conflictos. En el trabajo, tendrás una larga conversación con una mujer dominante y conflictiva con la que te llevas muy bien, aprovecha eso para congeniar. En el amor, si estás soltera tendrás encuentros con el pasado que debes aprovechar para cerrar ciclos; si por el contrario ya tienes pareja, recibirás propuestas que te pondrán de buen humor. En la salud, cuidado con los ovarios, pues algo anda irregular por esa zona. Números de suerte: 52- 46- 76.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tendrás que buscar tu estabilidad sin que debas depender de nadie, sin excusas. En el hogar, hay una guerra pero no como la cuentas, eres tú la que está en guerra con la familia, asúmelo, cambia y verás cómo mejora todo. En el trabajo, tendrás que ser más consecuente con tu experiencia que con lo que dices que sabes, al crear falsas expectativas, caes en el descrédito. En el amor, si eres soltera tendrás que evitar relaciones con hombres sin trabajo y sin futuro, ¡aléjalos! Si eres casada, este mes es pruebas con tu pareja. En la salud, cuidado con los trastornos del colon, especialmente del recto. Números de suerte: 36- 83- 13.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este será un mes para estar en retrospectiva, reconociendo tu grandeza de espíritu y el hecho de superar sola tantos obstáculos en donde otras se hubiesen rendido, agradece por lo que eres. En el hogar, tendrás noticias de importancia de parte de tus seres amados, en especial de algunos que se encuentran lejos, con alegrías para ti. En el trabajo, tendrás un mes de entrenamientos referidos a tu labor que te resultarán muy fáciles, pues estás en el lugar que te corresponde estar y eso te ayuda. En el amor, si no hay ningún chico cerca anímate a buscarlo. Si estás casada, prepárate porque serán días de compromisos serios. En la salud, cuidado con los alimentos que te pueden afectar la lozanía de la piel. Números de suerte: 02- 09- 87.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este mes tus aspiraciones en el amor apenas inician un camino hacia el ser correcto, pero en lo financiero sí se abre una gran puerta que has esperado por más de un año que se abra. En el hogar, tendrás que hacer una limpia profunda para alejar aquello que retrasa a la familia en general de conseguir el éxito y la unión verdadera. En el trabajo, tendrás que aumentar tu aporte a la empresa, ya que de ello depende que sigas allí, de lo contrario, se darán cuenta de que no eres necesaria en ese sitio. En el amor, si estás soltera acepta la soledad por un tiempo, es lo mejor. Si tienes pareja, deja de oprimir a tus hijos por existir, estás creando un karma imperdonable. En la salud, problemas en los oídos que serán de tratamiento médico. Números de suerte: 42- 21- 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este mes será importante que las decisiones que tomes te afecten lo menos posible, ya que tendrás que lidiar con sentimientos de culpa que no te dejarán lugar a avanzar a otro nivel evolutivo. En el hogar, hay celebración por un logro de un familiar que ha luchado mucho por ello, así que participas activamente en este agasajo que la familia prepara. En el trabajo, tendrás ocasiones de molestarte por comentarios y chismes, pero haz oídos sordos. En el amor, si estás soltera tendrás problemas al conseguir pretendientes con caracteres similares a anteriores amantes. Si estás casada, podrás sentir que tu relación comienza a estabilizarse al superar un problema de comunicación. En la salud, cuidado con tu sistema circulatorio, debes hacer ejercicios. Números de suerte: 06- 39- 90.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Campanas de mudanza si estás en una relación consolidada y firme, por lo que tendrán que ir reuniendo dinero y documentos, pues algunas incluso se van a otros países. En el hogar, tendrás que lidiar con el ego de una de tus hermanas que quiere estar sumergida en dificultades que ella fabrica con su constante manipulación. En el trabajo, se inicia una etapa de mejoras, la cual aprovechas en la mejor forma, aportando tu creatividad y talento a todo lo que entregas a la empresa. En el amor, dudarás si seguir sola o aceptar a insistente caballero. Si eres casada, estarás firme educando a tu pareja para que te dé el lugar que te corresponde. En la salud, inflamación del bajo abdomen que puedes reducir con ejercicios específicos. Números de suerte: 14- 49- 87.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este mes, luego de tantas dudas terminas por cerrar un ciclo familiar en el que aprendes a ser tú misma sin que nadie te diga lo que eres o lo que debas hacer, bien por ti. En el hogar, tendrás que hacer una limpia para arrancar de raíz aquello que evita tu avance, parece que algunos miembros de tu familia no te quieren bien, debes estar atenta. En el trabajo, mejoras tus relaciones con el personal este mes, que debes aprovechar para alcanzar algunas metas importantes más que hacer amigos. En el amor, si no tienes a un chico en tu vida decidirás pasar más tiempo con tus amigas, lejos de compromisos. Si ya estás saliendo con alguien, lidiarás con celos enfermizos. En la salud, cuida tus vías respiratorias de infecciones y complicaciones en esa área. Números de suerte: 04- 47- 93.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este es el mes de tu cosecha, en donde todo lo que hayas sembrado te es compensado, en especial en el dinero y en el amor, tendrás un mes muy lleno de agradables momentos. En el hogar, tendrás bendiciones económicas que sabrás aprovechar dentro de la casa, incluso algo te quedará para guardar en el banco, eso es genial. En el trabajo, mes de promociones y ascensos en los que sales favorecida, pero recuerda que a mayores cargos son mayores los tiempos de entrega y responsabilidad. En el amor, si eres soltera andarás de picaflor, pues estás indecisa. Si estás casada, darás rienda suelta a tu pasión; cuidado con embarazos. En la salud, problemas digestivos y constantes nervios que te impiden disfrutar el alimento. Números de suerte: 20- 68- 39.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Este mes los chismes pretenden agobiar tu vida y tu esencia que es tan libre de ataduras, por lo que el consejo es dejarlos de lado y no permitirte caer en trampas sentimentales. En el hogar, remodela y reorganiza tu casa para que te sientas cómoda en ella, renueva los colores, crea espacios para compartir con la familia, que todos se sientan a gusto. En el trabajo, tendrás un mes en el que no debes desaprovechar la oportunidad para sentar tu imagen correcta dentro de la empresa. En el amor, si estás soltera estarás apática de salir a conocer pretendientes. Si tienes chico, tendrás apatía en la intimidad con tu pareja, por lo que él tendrá que comprender. En la salud, molestias auditivas que debes atender muy pronto con tu doctor de confianza. Números de suerte: 28- 01- 33.

Capricornio (22 de dic. – 19 de ene.)

Tomas decisiones y luego tiendes a arrepentirte, eso es normal, pero saber que erraste y seguir no es normal, así que actúa como un ser humano equilibrado y permítete errar y enmendar. En el hogar, tendrás un mes de mucho movimiento, visitas de personas con intereses en común, lo cual te llenará de maravillosas experiencias. En el trabajo, tendrás que ser paciente con los altibajos que se presenten dentro de la empresa, recuerda que es parte de los procesos y no es para morir. En el amor, si no tienes a nadie cerca te sentirás retraída porque ahora tu prioridad es el trabajo. Si eres casada, estarás en un mes de afianzar tu relación de pareja con éxito asegurado. Números de suerte: 30- 16 59.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este mes será muy de sorpresas, de conocer nuevas amistades y de iniciar proyectos en una forma distinta porque ves que como has venido haciendo es poco lo que logras. En el hogar, tendrás que tolerar algunas visitas que rechazas desde tu corazón, pero vas a descubrir que de eso debes aprender algo que te es útil. En el trabajo, evita situaciones de peligro, recuerda que no tienes poderes sobrenaturales, eres humana con habilidades sí, pero humana vulnerable, guarda las normas. En el amor, si eres soltera querrás que alguien se te acerque y harás de todo, pero esa relación no te conviene. Si estás casada, es un mes en el que decides con tu pareja si tener o no un bebé. En la salud, problemas en la circulación que se reflejan en dolores de cabeza, inflamación de partes, cuidado con eso. Las jóvenes tienden a estar sensibles y a la vez dispersas, por lo que los padres estarán muy dados a protegerlas. Números de suerte: 22- 40- 86.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este es un mes de planes que se comienzan a concretar en lo referente a viajes dentro y fuera del país, por lo que estarán concentradas en ello, recuerda no contar a nadie lo que harás. En el hogar, remodelaciones de las habitaciones que son necesarias, aprovecha para dar toques de fengshui para que la energía positiva llegue constantemente. En el trabajo, tendrás una propuesta muy importante de empresa en el extranjero que debes considerar, pues es una oportunidad muy inusual. En el amor, si estás soltera tendrás rechazo por pretendientes resbaladizos que regresan y se van. Si eres casada, debes ser paciente con tu chico, que estará muy decaído por su trabajo. En la salud, molestias a nivel de visión, debes acudir al oculista. Números de suerte: 07- 44- 81.