Horóscopo febrero: Descubre qué te espera este mes según tu signo del Zodiaco

Comienza febrero, mes del amor y de la amistad. ¡Qué bello! Durante estos primeros días ya andarás en busca del regalo con el que sorprenderás a tu chico durante San Valentín, mientras que otras esperan que el amor toque a su puerta. A estas últimas les decimos que no se desesperen porque todo llega a su tiempo. ¡Vale la pena esperar por el hombre correcto!

Justamente para conocer cómo te irá este mes en el trabajo, hogar, economía y, por supuesto, en el amor según el horóscopo, la astróloga venezolana Verhiouska Vallenilla, y a quien puedes encontrar en su sitio Guía de los Sueños, te lo cuenta.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Tendrás que concentrarte en proyectos que ameriten tu intuición, tu fuerza y destreza junto con tu habilidad para lograr lo que nadie puede. En el hogar hay muchos retos familiares en especial con los más chicos, así que ten paciencia para que no te quiten mucho tiempo. Con los adultos es diferente, pues cada quien está en lo suyo. En el trabajo hay oportunidad de que brilles en este mes con ese proyecto que no te aprobaron hace meses, ponlo en la mesa de trabajo de nuevo con estilo. Usa a esos amigos que se te acercan para que te den su apoyo, pues así lo vas a lograr. En el amor, los solteros van a estar tranquilos, en actitud de “si consigo una cita, bien y si no, no pasa nada”. Los comprometidos van a estar dedicados al amor de sus vidas y los llenarán de detalles imperceptibles pero significativos. En la salud, es posible que deseen revisarse por completo para descartar cualquier posible evento. Números de suerte: 75- 64- 82.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Tu tendencia a controlar el afecto, mimos, cuidados y tiempo de tus seres queridos se acrecienta, de modo que el consejo es aprender a controlarte para que no te dejen sola. Es mejor tener poco siempre que mucho unos días. Un hombre mayor que tú te llamará la atención y te confundirá. En el trabajo, es momento de ver nuevos horizontes pues en este sitio en el que te encuentras no se te ve mucho futuro ni cambios importantes, esos que te permitan tener una mejor calidad de vida. Envía tu hoja de vida sin temor a otras empresas donde puedas crecer todo lo que quieres. Si estás soltera, creerás que no consigues ligar con nadie porque tienes muy baja la autoestima. ¿Qué tal si sueltas tu pasado y comienzas de nuevo? Si por el contrario tienes pareja, deberás mejorar tu trato con tu chico. En la salud, padecerás del estómago este mes y de ciertas infecciones íntimas. Tus números de la suerte son: 43- 77- 85.

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Si estás en proceso de ruptura con tu pareja, lo recomendable es que te apoyes en las personas que te aman. En el hogar vas a sentir la energía protectora del padre aunque sea simbólicamente; es decir, sentirás protección y apoyo de quienes te rodean. Conversarás con una mujer mayor quien te apoya en un problema laboral que tienes, eso te da seguridad y optimismo. En el trabajo, se presentarán cambios muy importantes para los cuales tienes que estar decidida, aunque ello implique el riesgo de que no salga bien y tengas que empezar de nuevo. Si eres soltera, vas a tener momentos de nostalgia y de euforia, es natural porque estás en el proceso de dejar atrás el pasado. Recibirás propuestas de salidas sin compromisos. Si estás comprometida, sentirás que tu relación te asfixia, así que cuidado, mejor trata de arreglar la situación. En la salud, necesitas alimentarte bien, no es la cantidad sino la calidad pues se les ve en este mes tendencia a la debilidad y descompensaciones. Números de suerte: 10- 31- 16.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Te abrirás a los cambios para lograr lo que te propongas en tu camino, sobre todo en lo laboral donde tendrás indicios de que la gloria del triunfo te espera pronto. En el hogar habrá tensión con una mujer madura o mayor por detalles que irás descubriendo de recientes acciones negativas de ella en contra de alguien que amas. Debes reorganizar tu clóset. En el trabajo tendrás que trabajar con un compañero que rechazas por ser un poco dado al conflicto, pero lo mantendrás en control aunque él trate de manipularte con temas raciales. Si eres una chica soltera, vas a encontrar una posible media naranja, alguien muy encantador y atractivo que te deslumbrará… Muy importante, lo conocerás en un sitio público relacionado con libros o algo similar. Si estás comprometida, vas a tener motivos este mes de renovar tus votos de amor, por lo que van a organizar una cena romántica o un fin de semana en la playa para reavivar la llama del amor. En la salud deberás mantener el equilibrio, pues eres propensa a las caídas y resbalones. Revisa tu sistema óseo para descartar cualquier enfermedad. Números de suerte: 76- 89- 35.

Leo (23 julio – 23 agosto)

Sentirás mal humor, cansancio y falta de tolerancia hacia la gente común que te rodea y entre quienes te conocen te mostrarás callada y hostil, así que maneja bien tu estado de ánimo. En el hogar habrá discusiones fuertes con personas a las que consideras débiles o tal vez oportunistas. Recibirás la visita inesperada de una mujer joven con noticia sorprendente relacionada con tus hijos. En el trabajo tienes que tomar decisiones importantes que afectarán a quienes te rodean, pero es un proceso por el que todos pasamos, así que no permitas que ello te afecte mucho. Alguien renunciará sorpresivamente. Si estás soltera, vas a tener muchos deseos de seguir así, de modo que este mes es bueno que disfrutes tus salidas con amistades que te ayuden a liberar estrés. Si ya tienes pareja, vas a querer formalizar si todavía él no lo ha hecho. En la salud tendrás molestias en talones y pantorrillas, es algo pasajero. Números de suerte: 42- 59- 28.

Virgo (24 agosto -23 septiembre)

Te conectarás con el pasado para evaluar acciones de ese tiempo que te involucraron con amistades y situaciones de las que ahora guardas añoranza y nostalgia. En el hogar vas a tener que controlarte con un hombre maduro cuyo comportamiento es irregular. En el trabajo vas a sentirte cómoda, iniciarás una etapa bastante productiva, pero de pronto se te da un antiguo proyecto que te hará evaluar si seguir ahí o marcharte. Recibirás una propuesta del extranjero o que tiene que ver con personas extranjeras. Si no tienes pareja, querrás conseguir a tu otra mitad, pero hazlo con calma, el desespero solo lleva a malos ratos. Alguien coquetea contigo, pero al final no es tu tipo. Si estás con un chico y ya te sientes segura para dar un paso al siguiente nivel, sabes que estás con la persona correcta. En la salud acudirás a revisión general porque tus órganos reproductivos buscan controles prenatales o planificación familiar. Números de suerte: 00- 58- 12.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Este mes tendrás más tiempo para ti, por lo tanto se te hará más sencillo relacionarte con amigos, familiares, así como conocer gente nueva. En el hogar tienes que limpiar cada rincón de tu casa porque se ven energías negativas de envidias y mala intención que te pueden perjudicar a ti y a tu familia. Colocar sal gruesa es una buena idea para limpiar tu hogar. Un hermano o primo requerirá de tu ayuda en una situación laboral. En el trabajo tendrás oportunidad de cambios si te pones en contacto con las personas correctas y evitas los chismes; es decir, no cuentes tus planes y tendrás éxito. La soltería te hará recordar con nostalgia un amor del pasado, eso es terapéutico si lo haces por dar gracias y no por querer regresar en el tiempo. Si hay un chico en tu vida, planearás un viaje al mar, de modo que utilizarás este mes el Google Maps. En la salud tendrás tendencias a no poder controlar tu peso, de modo que revisa si es que estás matando la ansiedad con golosinas. Números de suerte: 17- 86- 32.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te mostrarás solidaria con un familiar muy querido que se encuentra atravesando problemas fuertes de salud, por lo que serás de gran ayuda y a pasar de la delicada situación, él se recuperará. Alguien te reclamará por un desorden, pero no lo evadas y encuentra una solución. En el trabajo recibirás esa promoción o ascenso que por tanto tiempo has soñado. Es momento de demostrar lo que vales, de poner en su sitio a ciertos detractores y de iniciar una etapa de mejores éxitos. Si eres soltera, vas a querer estar de fiesta en fiesta. Es bueno compartir y disfrutar siempre que no acarrees consecuencias a futuro. Si estás comprometida, una situación de deslealtad en el pasado y luego de atar cabos podría dañar la relación; sin embargo, no se lo tomen a mal sino como parte del crecimiento juntos. En la salud este mes vas a tener tendencias a sufrir de gases intestinales. Es bueno reorganizar tu dieta. Números de suerte: 41- 82- 34.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Tendrás este año que desligarte de dogmas religiosos que solo absorben tu energía positiva y te hacen ver como un ogro entre tus amistades. Eres libre, lo sabes y es momento de que te lo pruebes a ti misma. Es un momento en el que podrás lograr acuerdos con figuras de poder o autoridad. En el hogar es momento de purificar la energía mediante acciones más dignas y comunicaciones mejor dirigidas a quienes comparten tu techo, el imponer no funciona pues no es tu estilo. Desechas objetos que ya no están en uso, aunque ello ocasione desequilibrios. En el trabajo es momento de aceptar que formas parte de un grupo y de que las normas no solo las tienes que imponer tú por la razón que digas tener. Si estás soltera, vas a tener muchos pretendientes hasta fuera de lo común, referidos a edades y jerarquías, lo cual te sorprenderá gratamente. Si por el contrario tienes pareja, tendrás una discusión con los celos más comunes y corrientes. En la salud hay molestias a nivel de los dientes que solo se sanan con la visita a un odontólogo, no con analgésicos. Números de suerte: 97- 73- 68.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Es posible que te niegues a utilizar tu capacidad de percepción para establecer una verdadera autoridad en el mundo y esto induce a la gente a tratarte como una víctima. Tienes el poder de cambiar eso. En el hogar es necesario que dejes de estar ahí, sabes que eres muy exigente y eso te lleva a tener problemas familiares innecesarios que nadie entiende. Recibes una importante muestra de apoyo de parte de un familiar cercano. En el trabajo te exigen más dedicación, tus jefes saben que eres la mejor, pero es hora de que te superes a ti misma, como un reto contigo misma. Utiliza tus debilidades como un arma para que te vean crecer y avanzar, de modo que pronto mejores tu estatus laboral. Si eres soltera, vas a buscar el amor en internet, pero encontrarás hombres que te desilusionan. Será mejor que regreses a los tiempos de antes donde el cara a cara era lo más típico. Si estás comprometida, necesitas un poco de paciencia, pues tu pareja va a estar un poco distraída o distante, por algo que lo agobia en su trabajo. En la salud vas a tener deseos de controlar el cansancio y la ansiedad. Puedes ver un especialista y combinar sus recomendaciones con meditación o yoga. Números de suerte: 60- 24- 31.

Acuario (21 enero – 19 febrero)

Este mes te trae nuevas experiencias a nivel comunicativo e inspiración en tus actuales proyectos y estudios, de modo que va a ser necesario alguna técnica para dormir y descansar porque tienes 28 días muy cargados. En el hogar percibes que la energía se ha estancado desde hace tiempo que ya no lo puedes calcular, es necesario que todos en casa se pongan manos operativas a mover y limpiar todo. Usa vinagre, sal gruesa y cambio del mobiliario o cambia los muebles de posición para que las energías fluyan mejor. Algo se presenta a nivel legal con los documentos de casa. En el trabajo hay mucha tensión entre tus compañeros y puede que alguno te ataque, para lo cual debes estar alerta, a fin de que no te enganches y le pongas en su sitio con fuerza e inteligencia. Si estás soltera, vas a querer volver con ese amor, lo que no fue ya no será, por más que lo intentes, date nuevas oportunidades con otras personas más afines. Si tienes pareja, van a querer cambios en su rutina debido a la mucha energía que tienes este mes, no inventen cosas de las que luego se arrepientan. En la salud se presentan molestias en los intestinos, cuida mucho lo que comes y pon atención a la higiene. Números de suerte: 13- 46- 07.

Piscis (20 febrero – 20 marzo)

Descubrirás tu conexión ancestral con miembros más chicos de la familia, pero no te lo tomes como que sea una misión especial. Alguien te desestabiliza con un comentario negativo, pero lo superas pronto. En el trabajo recibes un incentivo, por lo que te centrarás en lo que haces con pasión. Te proponen un cambio que te va a beneficiar si lo haces. Si estás soltera, amarás mantenerte así aunque este mes el día de San Valentín va a ser fuerte. Si estás comprometida, tendrás que controlar tus emociones con respecto a las acciones y ausencias de su pareja. Los celos acá no se justifican, pero lo que sí es justificable es mantener la coquetería, la conquista y la buena comunicación con tu amor. En la salud tienes que revisar tus niveles sanguíneos, en especial los de la glucosa para evitar males mayores. Números de suerte: 06- 89- 92.