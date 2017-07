Horóscopo: Descubre cómo te irá durante julio según tu signo del Zodiaco

¡Llegó julio!, un mes que amas porque el buen clima es ideal para montar una parrillada en la terraza o jardín de tu casa, salir a tomar el sol a una playa o simplemente caminar con un outfit fresco por la ciudad. Pero todas esas experiencias están relacionadas en cierta manera con tu signo del Zodiaco. ¿Qué me va a pasar?

La astróloga Verhiouska Vallenilla, del sitio Guía de los Sueños, te dice qué cosas deberán pasar durante este mes en tu casa, en la oficina y hasta te dice si podrías conseguir pareja o si estarás más juguetona en la cama. ¿Quieres saber cómo se comportará este mes para ti? ¡Entérate!

Aries (21 de marzo -19 de abril)

Recibirás apoyo de personas importantes relacionadas con oficinas públicas donde se maneja dinero. En el hogar, llega el momento de hacer un inventario de los bienes familiares con el fin de organizar los registros de los mismos para posibles negocios. En el trabajo, obtendrás logros discretos, pero que significarán pasos para escalar posiciones de mayor importancia. En el amor, si estás casada, prepárate porque la pasión estará más encendida que nunca. Si eres soltera, estarás a la espera de que alguien especial llegue a despertar tus sentidos. En la salud, te darás cuenta de la importancia de mantenerte en forma y cuidar tu dieta. Números de suerte: 49- 04- 70.

Tauro (20 de abril -20 de mayo)

Prepárate porque se presentan conflictos con personas jóvenes, así que mejor mantén un bajo perfil, pues no puedes caer en juegos caprichosos. En el hogar, serás clave en el círculo familiar para que desavenencias crónicas comiencen a solucionarse. En el trabajo, tendrás noticias importantes como resultado de evaluaciones que te han realizado. En el amor, si tienes pareja decidirás si deseas un bebé o no, porque sientes que pueden esperar un poco más. Si aún no ha llegado tu chico ideal, saldrás a divertirte con chicos en lugares como discotecas o conciertos. En la salud, cuídate de los calambres en las piernas y abdomen. Números de suerte: 40- 18- 67.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

En el hogar, es un mes de mudanzas o remodelaciones, para lo cual el presupuesto que tienes ahorrado estará disponible y te alcanzará, así que planifica y organízate bien. En el trabajo, hay posibilidad de iniciar una nueva etapa donde estás, aunque algunos se van a otra empresa en busca de nuevos y mejores horizontes. En el amor, si tienes novio o eres casada, tu relación con él está llena de vida y pasión. Si estás sola, busca una relación que sea distinta a las anteriores. En la salud, será un mes de visitas médicas que habías postergado. Números de suerte: 09- 24- 35.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

¡Es hora de planificar un viaje! Quizás de estudio, trabajo o hasta de placer, lo cierto es que te encanta la idea porque amas estar entre aeropuertos, hoteles y ciudades. En el hogar, te llegan bendiciones económicas, luego de cierta espera. En el trabajo, es tiempo de concretar cuál es la posición que deseas dentro de la empresa. En el amor, si tienes un chico a tu lado, enfrentarás situaciones complicadas, pero que al final tienen solución. Si estás soltera, no te angusties ni tampoco te desesperes por los asedios que algunos pretendientes tienen contigo. Estás muy guapa y a ellos se les hace imposible creer que no tienes pareja. En la salud, cuida lo que comes porque es posible que aumentes de peso. Números de suerte: 07- 27- 95.

Leo (23 de julio -22 de agosto)

La maldad existe, es lo más real en nuestras vidas y en este mes debes luchar en contra de gente mala que pretende dominarte por medio de trampas emocionales, aprovechando tu buen corazón. En el hogar, recibes algunas visitas de familiares. En el trabajo, cuidado con mezclarte mucho con chismosos, concéntrate en tus tareas y en una propuesta que tu jefe te encomendó porque ahí podría estar tu ascenso. En el amor, si eres casada, lidiarás con malestares de tu pareja por estrés laboral. Si eres soltera, anímate porque no todo es negativo en tu vida, irás a la montaña o la playa en compañía de un pretendiente, OMG! En la salud, visita al oculista para descartar o confirmar problemas de la vista. Usar anteojos acabará con esos dolores de cabeza que padeces. Números de suerte: 15- 61- 70.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Este mes será de pruebas tanto a tu intelecto como a tu capacidad de adaptación a ambientes hostiles. En el hogar, tendrás que organizar la casa, pues de momentos la descuidas por tus múltiples obligaciones en la calle, tómatelo como un descanso activo. En el trabajo, será un mes de muchos retos y pruebas para las que estás muy bien preparada y capacitada, solo tienes que confiar en ti y en que todo te saldrá perfecto. En el amor, si estás casada, tendrás como reto lograr que tu pareja se acople a la convivencia juntos. No te desesperes por el desorden que suele tener con sus pertenencias. Si eres soltera, estarás decidida a salir con diferentes chicos. De unos te cautivará su habilidad por hacerte sonreír y de otros, sus finas atenciones. En la salud, el estrés laboral te llevará a practicar yoga y ejercicios de respiración. Números de suerte: 01- 55- 94.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

En el hogar, decides desempolvar tu maleta para dar un viaje e ir a visitar a uno de tus hijos. En el trabajo, la oficina estará concurrida de auditorías y revisiones extenuantes, por lo que si sales de permiso o vacaciones, debes dejar tus asuntos respaldados. En el amor, organízate con tus mejores juegos de lencería y tus mejores platillos para avivar la llama de la pasión con tu pareja. Si eres soltera, busca un hombre sincero que valore tus triunfos y que sobre todo te acompañe durante los tiempos malos. En la salud, tendrás molestias a nivel auditivo. Números de suerte: 02- 46- 89.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este mes será tiempo de reflexión acerca de tu vida, respecto a lo que no has logrado aún. En el hogar, las remodelaciones en casa te pondrán los nervios de punta, pero piensa solo en los beneficios que eso traerá. Tu casa lucirá moderna y con mucho más espacio. En el trabajo, tus superiores ven en ti a una excelente gerente, pero aún te someterán a pruebas un poco difíciles para ver si respondes bien a presiones altas. En el amor, si estás casada busca la atención completa de tu pareja, por lo que pensará que estás un tanto manipuladora, ¡todo con medida! Si estás soltera, aceptas citas que al final acabarán solo en amistad. No te desanimes porque todo le llega a su tiempo a quien sabe esperar. En la salud, hazte un chequeo general y evita comer tantos dulces. Números de suerte: 22- 40- 82.

Sagitario (22 de noviembre -21 de diciembre)

Este será un mes de pocos avances, pero aquello que logres será de mucho significado para tus aspiraciones, sobre todo en el plano económico y profesional. En el hogar, tendrás que ser paciente con un tío que sientes que cree saberlo todo, pues parece que se queda unos días en tu casa. En el trabajo, julio es muy activo y agitado, pues el tiempo corre rápido para todo lo que pretendes lograr. Relájate y concéntrate en una meta a la vez. En el amor, anímate a cambiar un poco tu humor porque estarás un poco fría con él, pero no te alarmes porque es pasajero. Si eres soltera, estarás muy selectiva a la hora de conocer chicos y eso es bueno porque mereces a un hombre que te mime, sea cariñoso y sobre todo que todo eso te enamore. En la salud, problemas musculares en general que se solucionan con un poco de caminata. Números de suerte: 16- 70- 68.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En el hogar, tendrás que reestructurar los roles dentro de la familia para que la armonía y la buena comunicación imperen dentro de tu hogar cada día. En el trabajo, prepárate porque asumirás una gerencia, ¡qué buena noticia! En el amor, si estás casada, estarás abierta a cuidar y mimar a tu chico, por lo que él estará muy feliz. Si estás soltera, será por pocos días, porque ese chico que tanto anhelas está cerca y se quedará para siempre. En la salud, cuídate de movimientos bruscos y de ponerte zapatos que no domines para evitar accidentes. Números de suerte: 50- 36- 96.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

¡Cuídate al máximo, pues la cigüeña te anda rondando! En el hogar, ordena las prioridades familiares atendiendo en primera instancia aquello que es realmente urgente; los gustos, para luego. En el trabajo, es momento de apretarte el cinturón, pues los superiores estarán buscando fallas por donde sea, pues quieren renovar el personal. En el amor, si tienes novio, esposo o hasta amante estarás muy dada a tener sexo con él durante todo julio. Si no eres “tan dichosa”, no te desanimes porque al menos tendrás sexo casual. En la salud, cuida tu físico, lo que comes y reduce la sal en las comidas. Números de suerte: 03- 71- 58.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

En el hogar, debes mantener la limpieza física y espiritual de la casa, coloca amuletos de protección en puntos clave, como las entradas, las ventanas y la cocina. En el trabajo, ten todo organizado y a la mano, pues será un tiempo de evaluaciones constantes de las que serás objeto sin aviso. En el amor, si estás casada, te mantienes alerta a causa de movimientos extraños de tu pareja, pero en realidad es que está planeando un fin de semana romántico en un paradisíaco hotel. Si eres soltera, estarás un poco juguetona con un pretendiente que no te termina de convencer, a pesar de estar muy guapo. En la salud, molestias a nivel de espalda en la región del cuello por estrés acumulado. Números de suerte: 17- 83- 91.