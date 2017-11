Horóscopo de noviembre: ¿qué te espera este mes?

El 2017 pronto acabará y querrás saber cómo terminará para ti este año. Obviamente que para algunas chicas el saber si encontrarán o no a un hombre que las llene de felicidad es motivo de “ocupación” más que de “preocupación”, pues no querrán pasar las fiestas navideñas y celebración de Año Nuevo solas. Claro está que tampoco aceptarán a un cualquiera. ¡Primero muerta!

Quien te saca de esa duda es la astróloga Verhiouska Vallenilla, del sitio Guía de los Sueños. Además te dice si te vas a cambiar de casa, si te aumentarán el salario y hasta te revela qué números jugar en la lotería de acuerdo con tu signo del Zodiaco para apostarle a la suerte y, por qué no, terminar el año siendo millonaria.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tiempo de establecerte en lo que deseas de verdad, pero también de cerrar ciclos, pues nada que desees emprender con un nuevo aire puede tener un viejo viento. En el hogar, tendrás que economizar con ahínco porque los meses venideros serán fuertes, ponte al día con tus deudas y facturas pendientes, no acumules nada. En el trabajo, cuidado con oponentes o personas que te envidian dentro de la empresa. En el amor, si eres soltera, estarás decidida a iniciar un nuevo romance que te hará muy feliz. Si estás comprometida, tienes el reto de revivir tu relación ya sea con detalles en la cocina o en la cama. En la salud, debes tener especial cuidado con tu sistema reproductor si quieres convertirte en madre por primera vez o incluso para serlo de nuevo. Números de suerte: 16- 70- 84.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Momento de despertar y de aceptar que no eres el centro del Universo, solo parte de él, comparte, vive y deja vivir, no seas tan caprichosa, intenta ser más comprensiva. En el hogar, muchos hechos inesperados para los que debes estar preparada, asunto con objetos perdidos que debes manejar sutilmente, sin causar un escándalo. En el trabajo tomarán en cuenta tus buenas ideas para hacer crecer la empresa para la que trabajas a tal extremo que podrías ascender de puesto. En el amor, si aún no aparece ese hombre que se acople a tus peticiones, ¡tranquila! Acepta todos aquellos detalles, salidas a cenar e invitaciones al cine que harán que tu panorama esté más claro y así aceptar al hombre que te merece. Si ya él está en tu vida, enfócate en cuidar la relación y seducirlo todas las semanas para mantener el interés de ambos intacto. En la salud, molestias en los codos y las rodillas que indican inflexibilidad que necesitas atender. Números de suerte: 40- 74- 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El dinero es tu amigo, te ama, tanto como tú a él, solo debes creerlo, dejar de verlo como algo negativo o lleno de maldiciones, verás cómo todo cambia para bien. En el hogar, debes redecorar tu casa y llenar tus espacios de todo lo que te dé ánimo, lo que esté en tu casa que te haga sentir mal, deséchalo. En el trabajo, si eres empresaria, prepárate porque será un mes de importantes ingresos. A medida que va avanzando noviembre, los clientes se acercarán con más regularidad a tu negocio y te dejarán ganancias, perfectas para llevar este final de año. Si tu empleo es dentro de una empresa, significa que habrá más trabajo. En el amor, si estás soltera, tendrás dudas sobre cuál hombre te ama de verdad porque estás consciente de que existen aquellos que solo te desean para cumplir con sus fantasías. Si ya tienes chico, deja las apariencias y vive tu vida como realmente tu estado económico te lo permite. El amor que sienten es real y eso es lo que importa. En la salud, dolores por malas posturas al caminar y al dormir, deben cuidarse y hacer un poco de caminata. Números de suerte: 64- 38- 28.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Aunque intentes huir, este mes estarás solicitada para representar a tu empresa o centro de estudios, por tanto hay viajes y movilizaciones a la vista. ¡Bienvenidos sean todos los viajes! En el hogar, debes hacer limpieza profunda para eliminar las vibras negativas de cada uno de los aposentos de tu casa. En el trabajo, te sentirás feliz porque te llegará una felicitación de tu jefe, pues tu desempeño sobresale entre el resto de tus compañeros. Sigue así y gana puntos para que te aumenten el salario que a nadie le cae mal un dinero extra. En el amor, opta por salir con chicos que te atraen, para así tener un abanico más amplio de opciones. Diviértete que la soltería no te veta y más bien te premia con poder hacer lo que te plazca. Si tienes pareja, pon especial atención a su comportamiento, pues podría estar necesitando mimos o hasta una nueva chica estaría rondando su cabeza. En la salud, problemas de colon e intestino que pueden aliviarse con infusiones y medicinas naturales. Números de suerte: 74- 23- 45.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

¡Tu misión de vida es brillar! En el hogar, habrá nuevas decoraciones o incluso hasta te mudarás a un apartamento o casa más amplio y en mejores condiciones. ¡Te enamorarás! En el trabajo, recibes reconocimientos por tu labor que te llenan de energía y satisfacción, aunque una “amiga” hará lo posible porque quieras rechazarlo, por envidia. En el amor, si estás soltera, estás más dispuesta a tener romances fugaces para evitar compromisos. Tienes toda la libertad de hacerlo, ¿quién te lo impide? Si estás dentro de una relación, estarás muy dada a exigirle, pero hazlo con medida porque tampoco querrás espantarlo. En la salud, debes cuidar tu sistema cardiovascular. Números de suerte: 34- 65- 89.

Virgo (23 de julio – 22 de agosto)

Los amigos, aunque no todos sean tan leales o consecuentes como tú, siempre forman parte de la vida, por tanto es bueno que mantengas cierto contacto con ellos. En el hogar, vienen nuevos aires. Tiempo de mudarte a un sitio con mejores condiciones de infraestructura, lo que te dará ánimo para decorar tu casa estilo rústico, bohemio o hasta vintage. En el trabajo, se impulsa un proyecto en el que has trabajado con mucho esmero, así que, ahora no te detengas y no hagas caso de comentarios negativos que siempre quieren desprestigiar tu creatividad. En el amor, deja de vivir del pasado y date la oportunidad de conseguir un hombre que te enamore todos los días y esté dispuesto a tener planes futuros contigo. Si estás comprometida, ponle más ánimo a tu relación porque durante este mes andarás con las pilas descargadas hasta para hacer el amor y obviamente él te exigirá que cambies tu actitud. En la salud, problemas con las alergias frecuentes y tediosas. Números de suerte: 67- 18- 92.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El amor y el desamor harán en tu cabeza este mes un campo de batalla que te será difícil de manejar. En el hogar, tienes que administrar mejor tus gastos y no “invertir” en aquello que no necesitas. En el trabajo, rechazarás una propuesta laboral que te pareció poco atractiva al inicio, pero que después de haber dado un “no” como respuesta te das cuenta de que ese era el giro que necesitabas en tu vida para tener más tiempo para ti. En el amor, prepárate porque el final de año ya está a la vuelta de la esquina y Cupido anda suelto. Tendrás entre tres y cinco invitaciones durante el mes, pero con chicos que no te gustan tanto. Recuerda que lo físico importa, pero acaba. Si ya tienes pareja, querrás divertirte más en la cama con tal de que la cigüeña te visite. Eso sí, pregúntale a él si también se siente preparado. En la salud, molestias por excesos en las comidas y depresión por no poder bajar de peso. Números de suerte: 26- 83- 03.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

En el hogar, debes mantener la casa protegida, pues será un mes de atracciones fatales en el vecindario, muchos vampiros con mala energía. En el trabajo, mejora tu desempeño, aunque ese reconocimiento por parte de tus superiores llegará en el momento en que demuestres que tus habilidades le hacen bien a la empresa. En el amor, cuidado te tropieces con un hombre que te excita demasiado, pero que no es para ti. Si estás comprometida, querrás involucrarte en alguna de las actividades de tu pareja o hasta “inventar” para ambos para cambiar de rutina, lo que hará que se enamoren aun más. En la salud, cuida tu dieta, pero no realices acciones que te pongan en peligro. Números de suerte: 25- 72- 49.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Este mes tendrás un dilema: ser buena o mala con las personas que te rodean. Tu forma de actuar hará que empieces a reconocer tu esencia real. En el hogar, debes tratarlo como el templo de Dios que es evitar todo lo que lo contamine, en especial con esas visitas de personas dañinas y envidiosas. En el trabajo, alcanzas metas que pensaste que no lograrías, lo reconocen en la empresa y te promueven. ¡A celebrar! En el amor, si eres soltera, deja de martirizarte porque tú no eres culpable de las rupturas que has enfrentado. Simplemente no están hechos el uno para el otro y es momento de pasar la página e iniciar una nueva con deseo de encontrar al hombre ideal para ti. Si ya tienes un chico a tu lado, te genera duda el hecho de que si eres feliz o no. Hasta te pone a pensar si es momento de cambiar de pareja. En la salud, lesiones en la piel en regiones como el abdomen y el pecho que debes atender. Números de suerte: 12- 56- 90.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En el hogar, es momento de perdonar y organizar a tu familia para vivir en un ambiente de proactividad y energía positiva. En el trabajo, inicio de un nuevo proyecto en el que la empresa confía no solo en que participes, sino en que seas la líder porque eres la mejor preparada. En el amor, estás dispuesta a salir a divertirte y a que suceda algo, pero sin compromisos. Si estás comprometida, estás muy interesada en tener un bebé. En la salud, cuidado con problemas menstruales que se puedan complicar por descuidos. Números de suerte: 86- 92- 13.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las emociones son algo que te cuesta expresar, más si ya te hirieron y quedaron algunas heridas abiertas del pasado. En el hogar, debes reciclar tus objetos de casa, darles vida y color a tus espacios preferidos. En el trabajo, te sientes afortunada de tener el cargo de ahora, pero siempre debes pensar y sentir que te están evaluando para que mantengas la perfección. En el amor, te sientes indecisa de elegir al pretendiente indicado, pues dos de ellos compiten por ganarse tu corazón. Si estás comprometida, cuidado en buscar tantas actividades para realizar juntos porque tu chico se sentirá agobiado y querrá salir corriendo. En la salud, problemas con las vías respiratorias. Números de suerte: 22- 69- 91.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El amor no es algo que este mes te inquiete, estás en una etapa de producir ingresos, de tener actividades variadas y tener más de una actividad económica. En el hogar, estarás decidida a cambiar la estructura de tu casa con remodelaciones, arreglos y hasta reciclaje de objetos porque estás convencida de que necesitas ver todo distinto. En el trabajo, mejoras en tu desempeño, pero te interesas por actividades extra, dentro y fuera de la empresa y eso te abre puertas y nuevas oportunidades. En el amor, no te preocupa seguir soltera, pues tus prioridades son satisfacer más tus gustos, como viajar, que los de otra persona. Si estás dentro de una relación, este mes estarás más amorosa con tu chico y él sabrá recompensarte. ¡Qué envidia! Números de suerte: 21- 88- 46.