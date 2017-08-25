La barbie humana cambia de look debido a su nuevo trabajo
Valeria Luckyanova, de 31 años y nacida en Ucrania, es toda una sensación en Instagram debido a su apariencia. El parecido con una muñeca Barbie es más que evidente, algo que sus seguidores admiran.
Я хочу посоветовать вам посмотреть классный фильм! 13 этаж!!! …. Там есть 1 момент, который меня очень зацепил… Если делать что то чего бы ты никогда не сделал, ты вдруг увидишь матрицу…. Знаете , я с детства ощущаю , что могла бы в экстремальной ситуации телепортироваться например. Очень явно это ощущаю. Но для этого конечно нужны определенные события. А их специально провоцировать мне просто не хватает смелости. Например шагнуть в пропасть.. Как в Кастанеде…… Думаю способности бы активирвались. И я не долетела бы до земли … так я чувствую… Один мужчина , эзотерик рассказывал мне об этом. Как то раз он сорвался со скалы и высота была огромной, и если бы он ничего не сделал, то все. И он в этот момент активировал энергию и реально увидел энергетические шупальца, которые исходили у него из солнечного сплетения, они прилипли к скале и подняли его обратно… Этот мужчина ученый, ему тогда уж было лет 55 когда мы познакомились. Я как то сразу прониклась к нему, и не было сомнений подвергать его слова недоверию. А познакомились мы в музее на космической выставке в Ялте… Лет 5 назад.. Он увидел как я стояла у картин Рерихов и заговорил, знаю ли я кто это и т д ( так как в музее был и эзотеричский раздел. ) Так мы разговорились и познакомились. Потом договорились пойти погулять и пообщатся т к было много интересных тем. Он рассказывал о контактах с НЛО, и о том, что самая большая опасность которая предстала перед человечеством это компы и тв. А у него даже не было мобильника. Он говорил что все эти излучения блокируют природные способности Мага, и поэтому он не дердит дома никакой техники. И говорил что видит ультрафиолет, а это очень редкая способность… Вообщем вызвал доверие… И я вспоминала как в детстве я игралась со своими щупальцами, почему я ему и поверила. Я когда в школу опаздывала, то шупальцами захватывала столбы фонарей , и подтягивала физическое тело… И я начинала ОЧЕНЬ быстро идти и даже не чувствовала что я иду, мне казалось меня плавно тянет как на буксире, и когда я подходила к одному столбу, я перехватывала более дальний и так до школы… ( продолжение в комментах ) @ #alien #cute #valeria
❤❤❤КАК И ОБЕЩАЛА – ТЕХНИКА! Мощная техника на открытие Канала Творчества!!!❤❤❤ Открытие Творческого Канала- это не просто открытие Творческого Потока в свою жизнь! это прежде всего ПУТЬ! Путь Света и Силы… Не бойтесь распахнуть створки своего сознания для Света , Творчества и Вдохновения! Это так естественно для нас.. КАЖДОМУ из нас дан Дар Творчества, остается его просто раскрыть в себе, вот и все. Не существует не талантливых людей. Существуют люди НЕ РАСКРЫВШИЕ свои таланты. Помните, что перед земным воплощением мы всегда выбираем свой талант, свое поле деятельности. Мы тщательно работаем над этой сферой. Прочувствуйте резонанс с этой информацией. Для того, чтобы открыть Творческий Канал у вас не должно быть никаких сомнений в том, что вы талантливый человек. Это самая первая ступень, которая обеспечит вам успех . ЭТО ВЕРА В СЕБЯ И СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ!!! Вы СМОЖЕТЕ вызвать вдохновение по собственной инициативе. Это реально. А так же получать из персонального Потока вдохновляющие мысли и идеи для вашего творчества… А в укоренением Потока, вам начнет открываться Транцедентное знание о вас и всем мироустройстве. Т к Канал Творчества- это по сути канал Творца ( Источника, Абсолюта и Любви из которой мы все состоим). Это очень мощная и фундаментальная связь. Итак техника- Зажгите свечи или благовонии. Включите красивую , спокойную и гармоничную музыку без голоса и сядьте на кровати, облокотившись на подушку, а ее можно подпереть под стену или спинку кровати. Вам должно быть удобно и комфортно. Обязательно позвоночник должен быть ровным на протяжении всей медитации. Иначе энергия не сможет свободно протекать по каналам. Теперь минуты 3 начните улыбаться. Улыбайтесь без конца и представляйте себя в центре Солнца. Вам хорошо, светло и спокойно. Вокруг энергия Любви. Вдыхайте и выдыхайте ее. Вам комфортно, вы чувствуете себя в безопасности. Представьте что вы и есть солнце, которое озаряет своим светом все сущее и дарует саму жизнь. саму вибрацию жизни. Ощутите , что вы и есть эта уникальная вибрация, вибрация Любви и Изобилия, Творчества и Вдохновения. ( Продолжение в комментариях ) #esoteric #valerialukyanova A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on
Найди свой талисман… Камни – обереги , а так ж камни исполнения желаний. Вселенная изобилия раскрывается нам через самые древние проводники нашей планеты- Камни , минералы и кристаллы. Мы чувствует камни, а они чувствуют нас. А может быть это не вы притянули кристалл, а он вас притянул? Поговорим о магической силе камней? Из моего практикума вы узнаете много полезной информации о камнях, и поймете, что они имеют гораздо большее значение , чем принято считать . Не даром древние Атланты никогда не расставались с кристаллами. Они знали о силе камней, и умели использовать ее себе во благо. Цивилизация Атлантов по праву считалась цивилизацией Богов. Потому что это была самая развитая цивилизация за все существование Земли. Они уделяли огромное внимание и почтение Кристаллам. Думаю многие из вас слышали о Кристалле Атлантиды, что являлось сердцем самой Атлантиды и силы заключенной в ней.Каждый камень несет в себе свою энергетику, свои вибрации. Камни не любят, когда их дарят другому хозяину, и могут даже навредить. Чтобы такого не случилось, нужно научиться понимать и чувствовать камни, которые вы берете для той, или иной цели. А если же камень ваш, то вы очень быстро ощутите на себе, его воздействие и целительную силу. Может быть, вы попробуете подобрать для себя несколько камней, которые будут вам помогать в тех, или иных ситуациях. Что ж, надеюсь мой практикум, окажется очень полезным. http://amatue.org/products/25016839 #alien #angel #amatue #watercolor #камни #кристалл #минералы
Ella misma ha confesado a sus followers que ha decidido cambiar de look y que el motivo se debe a un nuevo trabajo.
Lukyanova ahora es instructora en una escuela de viajes extracorporales, es decir, ayuda a que la gente pueda abandonar su cuerpo físico y así embarcarse en un viaje espiritual. Sus seguidores no han dudado en comentar esta nueva imagen y para muchos de ellos, este aspecto les gusta más y aconsejan a la joven mantener esta nueva imagen.
Como podemos aprecias luce más natural y ya no lleva un maquillaje que se asemeje tanto a la famosa muñeca:
Так я и знала . На мне почему то не держится розовый цвет. Подучилось очень блекло, я аж расстроилась #cute #perfect #valerialukyanova A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on
Что я для себя отметила, чем выше вдохновение, ТЕМ МЕНЬШЕ хочется есть… Так что ВСЕ дело в этом. В Духовном и психологическом равновесии и гармонии. Когда ты счастлив, то еда как то вообще не важна, на нее вообще не тянет, и все равно что есть. Ты ешь не ради удовольствия, а просто по необходимости)… Потому я худею))… ну есть и секреты так же, Которыми я делюсь своих практикумах🙏🏻🌹❤️ #face #fitnessgirl #sexy #valerialukyanova #diosa #epica #watercolor #wich #queen
Как и говорила, почти полностью вернула свой пресс ещё чуть чуть и будет как раньше. Думаю завтра утром ..) а дальше надо покорять новые горизонты …. 💪🏻💪🏻💪🏻😀🌸🦋💚💜💋 #perfect #alien #amatue #atlantis #sport #energy #fitnessgirl #fitness #face A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on
¿A ti cómo te gusta más?
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