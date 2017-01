¡Todas estamos esperando ansiosas la entrega de La Bella y la Bestia protagonizada por Emma Watson! Mientras llega el día del estreno en marzo, tenemos que conformarnos con algunos adelantos a través de tráilers oficiales, y muñecas como esta, no exenta de polémica.

Según muestran algunas de las fotos difundidas a través de Flickr, la réplica no tiene mucho parecido con la actriz, incluso llega a dar un poco de miedo si te fijas bien en los detalles.

También muchos usuarios de Twitter no han dudado en criticar esta versión de una de las princesas de Disney más queridas por el público y expresar el extraño parecido que tiene con Justin Bieber:

“Cuando compras una muñeca de Emma Watson online, pero te traen una de Justin Bieber con un vestido amarillo y una peluca“.

when you order an emma watson doll online but a justin bieber doll in a yellow dress & a wig arrives instead pic.twitter.com/PUQUBXyufT

— rebekka (@dolanschistad) January 7, 2017