Los 6 pasos para dejar de soñar y dedicarte a cumplir tus sueños

¿Sabes quién es Mariand Castrejón? Tranquila, yo tampoco (al menos no la conocía por su verdadero nombre). Mariand Castrejón es una de las youtubers más residuales del mundo y es la gurú de millones de “guapuras” (como llama a sus fans) de toda América Latina. Actualmente sus ingresos, según Ad Age, Outrigger Media y Social Blade, rondan entre los $54.000 y $193.000 al mes. Esta mexicana, mejor conocida como Yuya, es un vivo ejemplo de que cuando se quiere cumplir sueños, solamente necesitas trabajar.

Y todo eso, ¿de qué me sirve? Como referencia para inspirarte y hacerte ver que las oportunidades para cumplir tus metas existen, eso sí, aléjate de la zona de confort. ¿Cómo lo hago? El sitio Entrepreneur hace referencia en una de sus publicaciones a algunos métodos rápidos y fáciles para comenzar a actuar y que tu soñador interno se tome un descanso.

1. Escribe tus metas y ponles fecha de entrega: Está bien que tu meta sea llegar a trabajar en el Wall Street, The New York Times o hasta en la Casa Blanca, pero toma en cuenta que para subir ese escalón necesitas prepararte y trabajar en puestos inferiores. El éxito no llega de la noche a la mañana; sin embargo, sí tienes el privilegio de ponerle fecha. Funciona si eres administradora de empresas, profesora, abogada… O aplica en cualquier sueño como viajar, comprar casa, irte a vivir sola…

2. Haz un balance entre necesidades y deseos: Cada vez que necesites hacer algo, escribe una lista de los pasos que debes dar para alcanzarlo. Por ejemplo, si el sueldo que tienes no te alcanza, busca Cada vez que necesites hacer algo, escribe una lista de los pasos que debes dar para alcanzarlo. Por ejemplo, si el sueldo que tienes no te alcanza, busca crear tu propia empresa sin necesidad de invertir mucho dinero o vende tu carro último modelo, compra uno menos sofisticado que cumplirá tus necesidades y que te hará ahorrar hasta $500 mensuales.

3. Aléjate de la gente negativa: Qué cansado es escuchar todo el día a personas que siempre ven el punto negro en una hoja blanca. Los soñadores te retroalimentan y te inspiran a perseguir tus metas.

4. No pierdas tiempo en hacer lo que NO funciona: Toma como estandarte la frase de Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Si intentas convertir un sueño en realidad y luego de uno, dos o tres intentos no ha dado resultado, detente. Es momento de evaluar y descubrir cuál es el camino correcto que debes tomar. Nunca llegarás a ningún lado si cometes los mismos errores.

5. Sé humilde: Significa valorar tus triunfos, fracasos, virtudes y defectos como lo que son. Si la adoptas, aprovecharás al máximo los recursos, aprenderás de los demás, escucharás consejos, y el triunfo estará a la vuelta de la esquina porque un sueño no se hace realidad mágicamente: necesitas sudar, tener determinación y aportar trabajo duro.

6. Aprende a moverte: Sin importar tu profesión o propósito en tu vida, tienes que hacerlo como estrategia. Para triunfar, necesitas estar en el lugar indicado, a la hora indicada y con las personas indicadas. Crea una base de contactos a la que puedas echar mano cuando lo necesites. Por ejemplo, en mi campo me relaciono con profesionales de la comunicación y necesito tener buena relación con ellos para acceder a figuras públicas que quizás no conozco.

Paulo Coelho dice: “Solo hay una cosa que hace a un sueño imposible de conseguir: el miedo al fracaso”. ¡No tengas miedo a fracasar!