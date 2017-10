9 mensajes de WhatsApp que NUNCA deberías enviarle a un hombre

Existen 9 mensajes que por ningún motivo deberías enviarle a un chico por WhatsApp, pues son preguntas y respuestas que se dan cara a cara.

1. ¿Dónde y con quién estás?

Chicas, esta pregunta tendrán el derecho de hacerla siempre y cuando sea su novio oficial, antes no.

Si estás empezando a conocerlo y te portas así de posesiva, ningún hombre lo pensará dos veces para salir corriendo. Inconscientemente le estás dando a entender que su vida contigo será así siempre y que tu radar está constantemente en modo in. Que sea tu novio no significa que se acabó la privacidad individual porque cada uno tiene derecho a su espacio; además, si le interesas no tendrás necesidad de preguntarle, él mismo te dirá con quién está, dónde está, a qué hora regresa a casa, si te va a llamar o no…

2. ¿Qué tanto te gusto?

¡Amor propio primero que todo! No es aceptable que una mujer tan valiosa como tú le esté preguntando a un hombre qué tanto la quiere. Tú vales por tu belleza física, pero más por tu belleza interior. Bien dice el refrán: “Lo físico atrae, pero la actitud enamora”.

Por naturaleza las mujeres como tú son muy curiosas y quieren estar enteradas de todo lo que pasa a su alrededor. Lo que sí no es posible es que aunque apenas estés saliendo con un chico o incluso si ya tuviste relaciones sexuales con él, le preguntes por un soso mensaje: “¿Cuánto te gusto?”.

Una pregunta como esta se hace frente a frente, solo así sabrás si dice la verdad o si estás perdiendo el tiempo.

3. ¿Me pasas el teléfono de tu amiguito?

Imagina que tu “amigo” te pide el teléfono de tu amiga, ¿tú qué pensarías? Si estás tratando de hacerte puntos para consolidar una relación de pareja, esta solicitud solo lo hará dudar.

Si es para tu mejor amiga o por la razón que sea, tienes que explicárselo y así evitarás que se desilusione sin causa alguna.

4. “Te he escrito todo el día, ¿por qué no me contestas?”

Si no lo ha hecho, es quizás porque está ocupado o porque estás tan intensa que no quiere contestar. Recuerda que tanto a los hombres como a las mujeres les cansa tener a su lado a una persona controladora.

Olvídate del teléfono por una o dos horas, déjalo que conteste cuando quiera. Ah, pero cuando sea él el insistente, tú tienes derecho de dejarlo en visto el tiempo que quieras.

5. “Tenemos que hablar”

Este mensaje lo pondrá en alerta y comenzará a hacerle cabeza sobre qué tema es que quieres hablar con él; es decir, que le darás tiempo para que “construya” argumentos o excusas que jueguen a su favor. ¡No les de esa oportunidad y agárralo de sorpresa!

6. “Estoy asustada. La menstruación no me ha llegado”

Primero que todo, relájate que las posibilidades de que sea una falsa alarma son muy altas. A mí me pasó. Segundo, si tienes razones suficientes para creer que estás embarazada porque las náuseas están a la orden del día y porque te sientes más cansada de lo normal, entre otras señales típicas del embarazo, una noticia como esta JAMÁS se da por un mensaje de texto. Es una situación muy delicada que compete la atención personal de ambos. Un mensaje de WhatsApp es impersonal para una circunstancia como esta. ¡Nunca des una noticia de estas así!

7. ¿Sigues hablando con tu exnovia?

Obviamente que tienes todo el derecho de consultarlo siempre y cuando sea cara a cara. Solo así sabrás si él está siendo sincero contigo. Ninguna mujer por más segura que sea acepta que el chico con el que sale o ya es su novio oficial mantenga comunicación con otra. Ni tampoco ellos, así que será mejor que el tema quede tan claro como el agua y la única forma de saberlo es hablando con él personalmente y nunca por teléfono. Los hombres suelen esconder sus infidelidades en el móvil.

8. “Terminamos”

¡Qué infantil! No te veas cobarde ante ningún hombre ni mucho menos permitas que él ande hablando de ti a tus espaldas. Si ves que la relación no va para ningún lado, sé valiente y dile de frente por qué no es hombre para ti. De seguro le quedará claro y se dará cuenta de que una mujer como tú no la conseguirá de la noche a la mañana o hasta le dará la oportunidad de que si te ama de verdad, mejore en muchas de sus actitudes con tal de estar a tu lado. ¡Que le cueste!

9. “Te amo”

¿Tienes idea de la magnitud de una frase como esta? Entiende que desde que le expreses a un hombre que tu sentimiento es sincero, todo cambiará. No arruines un momento tan romántico como este con un simple texto.

