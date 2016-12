7 metas que tienes que cumplir en tu trabajo antes de los 30

Irte a arrendar o comprar tu propio apartamento, emborracharte, aprender un segundo o tercer idioma, viajar y hasta sentir el “ácido” del fracaso son algunas de las experiencias que citamos hace unos meses acá en Siempre Mujer sobre las cosas que deberías vivir antes de cumplir 30 años. Pues bien, ahora nos toca hablar de los objetivos que necesitas cumplir en el trabajo antes de llegar al “tercer piso”.

El solo hecho de levantarte por las mañanas, arreglarte y desayunar antes de ir a la oficina es una experiencia que debes celebrar. Ya sé que odias escuchar que tu despertador timbra como loco a las 5 a.m., pero piensa en que tienes una oportunidad que muchas chicas como tú desearían.

¿Cuáles son esos objetivos?

1. Vende tus logros: Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti, ¡tenlo por seguro! Si tienes ya dos años o más de trabajar para una empresa, los resultados de tus responsabilidades han saltado a la luz y crees que mereces un aumento, ármate de valor y pídelo. Recuerdo que hace poco dos personas me dijeron: “No está en mis manos, pero no pierdes nada con intentarlo”. Lo hice y dio resultado. ¡Estoy encantada! Si yo pude, ¿cuál es la diferencia que tú lo hagas?

2. Renuncia: Eres una abogada reconocida y económicamente te va muy bien, pero no amas lo que haces. Odias despertar todas las mañanas y saber que en tu oficina te esperan divorcios que tramitar… Date cuenta de que la vida es muy corta como para gastar tu tiempo en labores que no te hacen feliz.

Buckminster Fuller dijo: “En el minuto en que empiezas a hacer lo que quieres hacer, es una clase de vida diferente”.



3. Sé tu propio jefe: ¿Y cómo lo hago? Acá ya hablamos de diez negocios que puedes comenzar sin la necesidad de mucho dinero y es muy posible que encuentres uno o dos que te interesen.

Sin importar si eres administradora de empresas, contadora, ingeniera, electricista… lo que sea, deja el miedo y tírate al agua. En esta vida debes morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque te atemoricen, te sirven para cancelar una época e inaugurar otra.

4. Organiza tu día: Esa es la clave para obtener resultados a largo plazo. Al iniciar el día anota en tu libreta las tareas que debes cumplir durante las ocho, diez o doce horas de trabajo. Poco a poco tacha aquellas que ya realizaste y controla el estrés con las que conllevan más tiempo. Si eres de las que sufre por tensión por el exceso de obligaciones, invierte 15 minutos para realizar ejercicios de estiramientos o yoga dentro de la oficina. Si mantienes todo bajo control, serás buena líder.



5. Crea una red de contactos: Lo primero que tienes que hacer es ser una buena comunicadora para vender tus ideas, saber el precio de tu trabajo y los logros que podría alcanzar la empresa o persona con la que trabajes.

Mantén actualizado tu perfil en LinkedIn y cuida cada una de las publicaciones que colocas en Facebook y Twitter. El hecho de que tengas vetado a tu jefe de estas redes sociales no priva a posibles oferentes a buscar sobre ti en tu perfil. Y no dejes de establecer una comunicación más personal con aquellos que son influyentes en tu área.

Mantén una apariencia agradable cuando vayas a la oficina. ¡Todo comunica!

6. Conviértete en una experta para solucionar líos: Mantén la calma, estar dispuesta a ceder, saber escuchar, evitar los ataques personales y olvidar una vez que esté solucionado son algunas de las claves que recomienda el sitio Universia a la hora de enfrentar diferencias con compañeros en el trabajo.



7. No dejes de aprender: Vuélvete una pieza clave en el “rompecabezas” de la compañía para la que trabajas. Mientras más conocimiento tengas, mayor será la dependencia que tendrán de ti y aprenderán a valorar tu esfuerzo, dedicación y convicción por mantenerte actualizada.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”, decía Albert Einstein.



