Nuevas opciones para disfrutar tus películas y programas favoritos

Se acercan las vacaciones de Navidad y para que las disfrutes, AT&T quiere antes de que acabe el año ampliar su oferta de streaming. Por ello, la compañía comenzará a ofrecer a partir del próximo 30 de noviembre tres servicios de video: DIRECTV NOW, FreeVIEW y Fullscreen.

“Es la televisión (sin reglas) para cualquier persona que viva en los Estados Unidos que quiera ver y reproducir programas y películas en cualquier momento y en cualquier lugar”, aseguró AT&T en comunicado de prensa. “Estamos ampliando nuestros servicios de entretenimiento para aquellos que valoran un contenido premium, pero también quieren más libertad con una televisión adecuada a su estilo de vida, ya sea en casa o en sus dispositivos móviles”, señaló John Stankey, CEO de AT&T Entertainment Group. Pero, ¿de qué trata cada uno de estos servicios?

El DIRECTV NOW te permitirá ver los contenidos que desees en una amplia variedad de dispositivos y sin necesidad de firmar ningún contrato anual, instalar una antena parabólica o algo parecido. Además, cabe recordar que los clientes de AT&T Mobility podrán disfrutar de DIRECTV NOW o FreeVIEW sin necesidad de consumir datos en su teléfono móvil.

En el caso de DIRECTV NOW, la compañía ofrecerá ahora cualquiera de sus packs gratis durante 7 días al registrarse en la web y descargar la app. Y, con una extensa oferta de canales, los packs de DIRECTV NOW costarán desde los $35 dólares al mes con Live a Little (Vive un poco) que ofrece 60 canales o más, hasta los $70 dólares con el Gotta Have it (Tengo que tenerlo) con más de 120 canales.

De momento, este servicio estará disponible en Amazon Fire TV y Fire TV Stick, Apple TV y otros dispositivos iOS, cualquier dispositivo Android, Chromecast y los navegadores web Explorer, Chrome y Safari, entre otros. La compañía también está pensando en que este servicio sea compatible con los reproductores de Roku y otras marcas.

Por su parte, el FreeVIEW es el servicio de streaming de AT&T que permite a cualquier persona disfrutar de contenido único y exclusivo de forma gratuita. Para disfrutar de esta experiencia, solo hay que descargarse la app de DIRECTV NOW y acceder a FreeVIEW o a través de este enlace.

Y, en cuanto a Fullscreen, este servicio cuesta solo $ 5.99 dólares al mes y ofrece más de 1,500 horas de series originales, programas de televisión y películas. Pero, por si fuera poco los clientes de Mobility podrán ahora disfrutar de Fullscreen sin cargos adicionales durante 1 año con cualquier plan nuevo o no que tenga servicio de mensajería.