4 peligros que las redes sociales suponen para tu salud

¿Sabes que las redes sociales podrían afectar negativamente a tu salud?

La tecnología es uno de los grandes progresos del ser humano, y las redes sociales forman parte de un desarrollo dentro de un mundo que no ha hecho más que nacer y arrancar. Ahora ya no se trata solo de gente joven hablando a través de plataformas como Facebook o informándose de la actualidad a través de Twitter. Ya no es solo cuestión de millennials. ¿Cuántos políticos, organizaciones, instituciones o artistas eligen, por ejemplo, Twitter para anunciar algo importante? En este sentido el mundo ha avanzado a pasos agigantados; sin embargo, y como todo en la vida, hay que aprender a manejar estas redes y que no sean estas las que nos manejen a nosotros.

Aunque no lo crean, las redes sociales también pueden ser peligrosas si no sabemos cómo hacer frente a determinadas situaciones, o si no sabemos cómo gestionar correctamente la información. Las adicciones están mucho más presentes de lo que nos gustaría y la realidad nos pone datos nada deseados encima de la mesa. Tal y como refleja una información de Reuters, “el tiempo que los adolescentes pasan conectados a las redes sociales incrementa el riesgo de que fumen, beban alcohol y consuman drogas, según indica un sondeo nacional sobre actitudes relacionadas con el abuso de sustancias, efectuado en Estados Unidos” y del que se hacen eco en Salud 180. La peligrosidad no se queda aquí: