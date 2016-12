¿Por qué están borrando los pezones de las modelos de lencería?

Si eres observadora, te habrás dado cuenta de que últimamente en los catálogos de lencería que podemos encontrar en Internet, las modelos no tienen pezones. Y existen varias razones, pero la más importante es la censura que tiene esta parte del cuerpo femenino en las redes sociales.

La firma Women’s Secret le explicó lo siguiente al medio de comunicación Verne: “En Instagram por ejemplo, si se ve un poco un pezón femenino, censuran la foto. Nosotros como marca no podemos arriesgarnos a que nos paren una campaña. Además, si la gente retuitea las fotos, estas publicaciones también son susceptibles de ser rápidamente eliminadas”.

Para la muestra, el siguiente tuit que se ha compartido cientos de veces en menos de una semana. Las fotos de Women’s Secret, en las que se ve cómo se han borrado los pezones a las modelos alcanzan más de 3.800 retuits.

¡Menos mal que les han quitado los pezones a las modelos de Woman’s Secret! Vayan a herir mi sensibilidad… pic.twitter.com/OXXBwevU8t — Sara (@sara7ch) November 26, 2016

Pero esta no es la primera vez. La misma empresa ya llamó la atención cuando borró los pezones en la campaña que protagonizó Elsa Pataky, la esposa de Chris Hemsworth, en octubre.

Hola @womensecret, ¿por qué le habéis borrado los pezones a @ElsaPataky_? ¿Sois la marca de lencería que odia el cuerpo de las mujeres? pic.twitter.com/Jq6N73wO7E — Doctora Glas (@DoctoraGlas) November 19, 2016

No es la única compañía del sector que lo hace, campañas de Etam y Victoria’s Secret recurren a la misma técnica para evitar la censura. Una especialista en retoque fotográfico de Victoria’s Secret explicó a la web de tendencias Refinery 29 que es una práctica habitual en los catálogos del sector: “Se borran los pezones, se aumenta el tamaño del pecho, se redondea y se deja totalmente simétrico. Eso sí, no es algo que se haga siempre. De hecho, hay empresas, como La Perla Negra, que no tienen tanto problema con mostrar cómo podría quedar de verdad un sujetador con transparencias, que al fin y al cabo dejará ver el pezón”.

It’s actually super freaky that Victoria’s Secret photoshops out their model’s nipples 🤔 pic.twitter.com/tOBtjALV31 — Shawna Troxell (@ShawnaTroxell) June 23, 2016

Otro de los motivos por los que son eliminados los pezones es que en ocasiones las propias modelos “no quieren mostrar sus pechos al desnudo, así que o ponemos un forro de color carne o disimulamos el pezón editando la foto”. La empresa añade que “estamos recuperando, en la medida de lo posible, los pezones en las fotos de ecommerce”.

Verne destaca que Instagram y Facebook han tenido problemas con pezones, incluyendo fotografías de lactancia y, en octubre, con un artículo sobre mamografías. No es de extrañar que en mayo de 2014 se iniciara el movimiento#FreeTheNipple (Libera el pezón). Recordemos que los pezones masculinos no son censurados en redes sociales.