Por qué “humanizar” a tu perro es un error

Hay que dejar claro desde el principio que un perro no es un humano y por lo tanto sus costumbres no son de humano, sino de perro. Esta aclaración puede resultar obvia, pero no lo es tanto cuando se puede ver por la calle a perros llevados en carritos en lugar de ir paseando y olisqueando, como hacen los perros.

“Humanizar al perro es un egoísmo grandísimo vendido con una pancarta que dice amor”, dijo de manera acertada César Millán en una entrevista en Diario Popular.

Fiestas de cumpleaños, peluquerías, spas paras perros, escuelas, ropa de marca… Todo esto no es más que una manera de someter a los animales a actividades o costumbres propias de los humanos, no de los perros: “No se están teniendo en cuenta las necesidades del animal. El ser humano se ha enfocado en ser profesional y no en tener familia. Por eso quieren llenar ese vacío con los animales. Pero los animales se sienten incompletos porque no son seres humanos y tienen otras necesidades físicas y psicológicas”, aseguró Millán en la revista mexicana Contenido.

Humanizar a los animales hace que estos pierdan su identidad y se sientan frustrados e inseguros. Al final, lejos de darles amor, se les está haciendo más bien un flaco favor.

“Un perro de la calle se comporta mejor que uno que vive dentro de la casa”, dice Millán. “Tiene ese reto de sobrevivir, de buscar alimento y desarrolla todas sus capacidades. El perro que vive en la casa no tiene trabajo, no camina más de 15 minutos, no tiene propósito”. ¿Significa esto que viven mejor los perros abandonados? No, significa que a un perro hay que darle su sitio para que se sienta como tal, que es como quiere sentirse.

Él no quiere fiestas de cumpleaños ni paseos en un carrito como si fuera un bebé. Tampoco quiere faldas, ni zapatos. Un perro simplemente quiere proteger a su familia y sentirse como tal.La opinión de César Millán la comparten muchos expertos en animales. Es el caso del estadounidense Gary Francione, abogado y especialista en derechos animales. Según Semana , Francione considera que “la humanización de los animales es moralmente negativa, ya que les impone sufrimientos innecesarios. Francione considera que los dueños les imponen reglas humanas irrespetuosas que van desde los peinados hasta el maquillaje” y esto según este experto, atenta contra la identidad del animal.