¡Qué miedo! ¿Qué tiene esta foto que está dando de qué hablar?

Si eres el tipo de persona a la que le encanta ver películas de terror, leer sobre fantasmas, ver videos sobre actividades paranormales y que disfruta todo el mes de octubre por la celebración de Halloween, entonces esta foto es para ti. Pero si eres de las personas que se erizan con tan solo pensar en quedarse solos en casa, entonces esta foto te va a causar pesadillas.

Al parecer, esta foto que fue tomada sin intención de captar nada paranormal, reveló algo escalofriante.

No pocos se han llevado un enorme susto con ella, pero no precisamente por lo que piensas. En un primer momento todos buscamos algo dentro del círculo rojo. Algunos escriben en los foros que no ven nada y piensan que miran donde no es. Y es que realmente no hay nada dentro de ese círculo. El susto se lo llevan al descubrir a la figura fantasmal de un hombre a la derecha de la imagen, camuflado en la oscuridad y con ojos saltones.

La terrorífica foto ha sido vista más de 120,000 veces.

¿Qué harías tú si encuentras un fantasma en tu foto?