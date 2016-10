¿Qué platillos no pueden faltar si preparas una cena romántica?

Lo ves con frecuencia en el programa de televisión Un nuevo día y hasta preparas sus recetas en casa. Sin embargo, de James Tahhan conoces relativamente poco. ¿Qué lo enoja?, ¿qué lo entristece?, ¿cuáles son los alimentos que debes usar en la cocina para obtener beneficios afrodísiacos? Siempre Mujer lo entrevistó tras el lanzamiento de su libro Cocina en casa con chef James, y esto fue lo que nos contó.

S.M. De parte de Siempre Mujer te enviamos un abrazo. Mira, cuéntanos un poco sobre cómo nace el proyecto del libro Cocina en casa con chef James y qué tipo de recetas pueden encontrar los amantes de la cocina.

J.T. Siempre quise llegar al hogar de cientos y miles de personas con un libro que se pudiese quedar con ellos porque en la televisión entras y sales, pero con el libro es como llegar y quedarse para siempre.

Cocina en casa tiene básicos en la cocina que te ayudarán a convertirte en una gran cocinera sin tener que ir a una escuela de cocina o pasar cientos de horas en una cocina de restaurante quemándote los brazos y cortándote los dedos. Son recetas deliciosas, fáciles, rápidas, con ingredientes que siempre tienes a la mano, y sobre todo saludables.

S.M. ¿Cuáles son los 5 platillos más saludables que toda mujer debería consumir todas las semanas?

Ceviche.

Omelettes.

Pescado a la parrilla.

Pollo rostizado.

Ensalada de kale con queso de cabra, nueces y manzana verde.

S.M. Durante tu sección en el programa Un nuevo día conocemos a un James muy positivo. Nos gustaría saber qué te enoja, entristece, cuál es tu peor defecto y tu mejor virtud.

J.T. En realidad me enojan las mentiras, tener hambre, sueño y que no me presten atención cuando estoy hablando por estar usando el teléfono.

Me entristecen muchas realidades del día a día, ver gente sin recursos, ver como el mundo produce cuatro veces más comida de la que necesitamos y aun así existe un alto índice de niños que se acuestan sin comer.

Mi peor defecto es que soy muy terco (eso me ha llevado a tener mucho de lo que tengo hoy). Soy soñador y sobre todo persistente e incansable.

S.M. ¿Cuál sería el menú “WOW” (entrada, plato fuerte, bebida y postre) para una noche romántica con nuestra pareja?

J.T. Los sacaría de Cocina en casa con chef James.

Comenzaría por el ceviche Nikkei.

Curry de pollo.

Mousse de chocolate y aguacate.

Margarita burbujeante de jalapeño.

5. ¿Qué alimentos necesita usar una mujer por “obligación” en la cocina para obtener beneficios afrodisíacos?

J.T. De forma separada: Los mariscos, el jengibre, la canela, aguacates, chiles, vino tinto o rosado.

S.M. Nos salimos un poco del tema de la cocina para conocer tu opinión acerca de la crisis alimentaria que viven tus coterráneos en Venezuela.

J.T. Esta es una de las cosas que me entristecen. Saber que dedicándome a una industria en la que abunda la comida mueran niños por falta de alimentos y recursos. Me parece que hay que ser muy tirano para llegar al punto de ver cómo la gente llega a dichos extremos y no hacer nada al respecto en un país que es 100 veces más rico que Dubai, por ejemplo, y es el polo opuesto en todo sentido.