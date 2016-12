Rituales de Año Nuevo para atraer dinero, amor, salud y alejar malas vibras

No hablaremos ni de los calzones amarillos ni mucho menos de comer 12 uvas a medianoche este 31 de diciembre como formas de atraer el amor, el dinero, la salud y las buenas vibras durante el 2017, sino de aquellos rituales que quizás no conoces; por ejemplo, recibir un nuevo año con los bolsillos llenos de dinero -no importa si es prestado- te dará abundancia económica. Ríete de estos otros, pero sobre todo ponlos en práctica.

via GIPHY

1. Atraer el amor es posible. Coge una foto del chico que ames, amárrala con un listón rojo y duerme con ella debajo de tu almohada la noche del 31 de diciembre para que esa persona te dé su amor durante todo el año que inicia.

2. Saltar de una silla y caer con el pie derecho para comenzar un nuevo ciclo con “el pie derecho”.

3. Encender velas de colores. ¿Para qué? Para atraer vibras positivas; por ejemplo, las amarillas te obsequiarán prosperidad; las rojas, suerte para encontrar al hombre de tu vida; las blancas dan claridad y espiritualidad; las verdes mantienen la salud mental y física; mientras que las color naranja, sabiduría e inteligencia.

4. Si eres amante de los juegos de lotería o haces una apuesta en un casino, debes llevar contigo un saquito de tela verde lleno de semillas de arándano para la suerte. ¡Será el mejor amuleto!

5. Si te encuentras monedas en la calle, recógelas sin importar su denominación. Si no lo haces, significa que rechazas la abundancia porque no llega a manos llenas. Cada vez que te suceda, te colocarás frente a ella, darás gracias y dirás: dinero en el piso, dinero que cae como granizo.

6. Durante todo el 2017 JAMÁS podrá faltar el ajo en la cocina porque es un elemento que atrae abundancia.

7. En una jarra de cristal, deberás colocar semillas de granada. Si estas se echan a perder, deberás cambiarlas de inmediato para que la energía fluya de forma positiva.

8. Barrer a la medianoche simboliza que expulsas de tu casa las malas vibras, las penas y la negatividad. Barrerás con una escoba desde la puerta hacia la calle.

9. Es una tradición muy típica de Brasil, pero que se ha adoptado en otros países. Resulta que las personas se visten de blanco para recibir el Año Nuevo y así atraer buena salud.

10. Romper platos: Contra la puerta de los vecinos y amigos, como señal de buena suerte. ¿Lo harás?

11. Tirar helado en el piso. Por extraño que parezca, hacerlo es señal de que atraerás buenas cosas.

12. Si estás soltera y quieres que el amor toque a tu puerta, deberás colocar hojas de albahaca debajo de la almohada esta medianoche, soñarás con ese hombre que tanto has esperado.