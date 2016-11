8 señales que revelan que tu novio o esposo será un excelente papá

Toda mujer como tú y como yo tiende a buscar en nuestra pareja características similares a las de nuestros padres. Responsables, cariñosos, atentos, de buenos valores y sobre todo que dediquen tiempo a educar y corregir, son algunas de ellas, pues queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación y el amor más puro. Pero, ¿cómo sabes si tu novio o esposo desempeñará un papel de padre digno de aplaudir?

Es posible que en ese chico encuentres que es atento, encantador y detallista, pero ya cuando la relación tiene varios meses o años, te preguntas qué tal será como papá. Sin embargo, si la respuesta a las siguientes virtudes en su mayoría es SÍ, va por un buen camino.

1.Se le hace fácil expresar lo que siente: No tiene miedo de decir “te amo”, “te quiero”, “te adoro”, “eres importante para mí”… porque sabe bien que mostrarse tal y como es no lo hace ser menos hombre, sino todo lo contrario. Con él no tienes problema de hablar con claridad, toman decisiones juntos y como dicen, “jalan para el mismo saco”.

2. Se preocupa por ti cuando estás enferma: Te prepara una sopa de pollo para que te recuperes del resfrío, te recuerda tu cita del ginecólogo o dentista o hasta te soporta todos esos caprichos que tienes cuando estás enferma. Si lo hace, es señal de que será un excelente papá para tu hijo(s). ¡En la vida todo comunica!

3. Presta atención a los cambios: “Qué bonito te quedó el cabello” 0 “me encanta cuando te arreglas las uñas”, el hecho de que se fije en los detalles dice mucho de él.

4. Sabe cuidarse solo: En lo personal me fascinan los hombres que saben lavar, planchar, cocinar y que además, son bien trabajadores, ¿a quién no? Y además de eso, aquellos que toman sus decisiones por sí solos y que no necesitan llamar a la mamá para pedirle permiso.