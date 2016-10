Test: ¿Estás preparada para una entrevista de trabajo?

Imagina el trabajo de tus sueños. Ahora imagina que te llaman y te ofrecen una entrevista para ocupar un puesto, ¿crees que estás lista?

El momento de la entrevista de trabajo significa una oportunidad para obtener o perder un gran puesto; pero aunque muchas personas se preparen intelectualmente para ese día, en algunas ocasiones sus emociones las hacen perder toda esperanza.

Descubre con este test cómo te iría en una entrevista para obtener el trabajo que siempre has deseado.

¡Ponte a prueba con este test!

1 ¿Cuál es tu mayor debilidad?

a) La verdad es que soy perfeccionista.

b) Creo que puedo llegar a ser muy impaciente.

c) !Uh, no sé! Es difícil pensar en una debilidad en este momento.

2. ¿Qué dirías si te piden que cuentes una historia?

a) Contaría la historia de mi mayor triunfo

b) Contaría mi cuento favorito

c) Contaría una historia graciosa que me contó un amigo

3. Ante una pregunta capciosa, como “¿qué te molesta más de tu jefe anterior (o actual)?”, ¿qué es mejor contestar?

a) Cambiar lo negativo de la pregunta a cosas positivas, como explicar qué me gustaba de mi exjefe

b) Decir la verdad y lo que más me molestaba, pues los reclutadores valoran la honestidad

c) No sé

4. ¿Qué le dirías si te piden que hables un poco sobre ti?

a) Soy una persona muy comprometida, responsable y he trabajado tres años en la industria

b) Tengo 26 años, soy soltera y no tengo hijos

c) Mi color favorito es el rojo, me gusta viajar e ir al cine

5. ¿Cuál ha sido tu mayor reto?

a) Aprender a trabajar bajo presión en momentos críticos

b) ¡No sé! ¿Aprender a trabajar en equipo?

c) Terminar la universidad

6. ¿Crees que es recomendable hablar sobre el salario en la primera entrevista?

a) Sí

b) No sé

c) No

7. Si te piden que preguntes algo, ¿cuál sería tu interrogante?

a) ¿Cuáles esperan que sean los resultados en mi trabajo?

b) ¿Cuál sería mi salario?

c) ¿A qué horas salen a comer?

8. Si el reclutador te pregunta “¿por qué crees que deberías quedarte con el puesto?”, ¿cuál es la respuesta más conveniente?

a) Responder con las aptitudes que cuento

b) Responder dejando en claro el deseo que tengo de trabajar en la empresa

c) Responder resaltando las aptitudes que quizá otros no tengan

Analiza tus respuestas:

Si la mayoría de las respuestas fueron A

¡Estás lista para todas las entrevistas que vengan!

Tú sí sabes qué postura tomar ante cada cuestionamiento que se te presenta. Además de estar bien informada y tener claro lo que quieres, sabes que hay que demostrar poder sin verse exigente, y ser sencillo y empático sin verte insegura.

Si la mayoría de las respuestas fueron B

Te falta seguridad

Aún no tienes claras las posturas que debes tomar cuando se trata de una entrevista de trabajo. Es por eso, quizá, que las grandes oportunidades se te han ido de las manos. Te recomendamos que reflexiones sobre tus actitudes frente a la búsqueda de un empleo.

Si la mayoría de las respuestas fueron C

Tienes que prepararte mucho más

Con esas respuestas no creemos que puedas ser elegida para ningún trabajo.