Todo lo que necesitas saber para convertirte en una experta en decoración

La decoradora de interiores y gurú de YouTube, Mr. Kate, se une a Marshalls para compartir en exclusiva con Siempre Mujer los mejores trucos para decorar como expertas.

S.M.: ¿Puedes contarnos de qué trata la campaña Pin Pal Box?

M.K.: De cierta manera Marshalls es como un tablero de Pinterest. Nunca sabes las sorpresas con las que te puedes encontrar simplemente caminando por sus pasillos, los cuales contienen una amplia selección de artículos de decoración que representan muchos diferentes estilos y gustos. A mí me emocionó bastante la idea de descubrir qué cosas inspiran a mis seguidores en Pinterest, ¡y en cambio terminé yo inspirada! Estos amantes de la decoración también tienen la oportunidad de participar en el concurso de Marshalls Pin Pals y tener la oportunidad de ganar una caja llena de sorpresas. Todos esos pequeños y emocionantes artículos que encontramos en Pinterest ahora pueden ser parte de tu vida cotidiana, ya sea para organizar una cena con amigos o una noche de fiestas.

S.M.: Como experta en decoración, ¿cómo podemos usar Pinterest para decorar nuestro propio hogar?

M.K.: Cuando estás “pinning”, es muy fácil sentirte inspirado por la imagines que encuentras. Pero también se trata de instinto, si algo te gusta y te sientes atraída por alguna pieza o diseño específico, escucha a tu interior. Sigue los patrones dentro de la foto que estás “pinning”, e identifica una manera de traducir esos elementos a tu propio espacio.

S.M.: ¿Qué tips nos darías para decorar el hogar sin gastar mucho dinero?

M.K.: Bueno, a mí me encanta correr riesgos, pero a la misma vez respetar mi presupuesto. En Marshalls siempre tengo la habilidad de encontrar artículos con estilo, de buena calidad y a precios asequibles. El otro día encontré un otomano para almacenar cosas, el cual no tenía planeado comprar (realmente andaba en busca de una mesa de sala) pero una vez que vi el precio, ¡supe que tenía que llevármelo!

S.M.: ¿Qué errores de decoración has notado que son los más comunes?

M.K.: Yo diría que los errores más comunes no son errores en sí, sino es la indecisión causada cuando no estás seguro(a) de lo que buscas. Es muy fácil estancarse en la idea del diseño en sí, al punto de que caes en el juego de “la espera” hasta por dos años… y mientras tanto tu casa aún no está terminada. ¡A veces lo que hace que una pieza sea la ideal es simplemente tenerla frente a ti! No lo pienses demasiado.

S.M.: ¿Existe una manera de tener la casa ordenada sin mucho esfuerzo?

M.K.: Asegúrate de que todo tenga un lugar adonde pueda regresar cuando termines de usarlo. Por ejemplo, busca una bandeja bonita para tu mesita de estar, y utilízala para colocar los controles del televisor. Lo ideal es tener una pieza decorativa estéticamente bonita y funcional a la misma vez.