Tres consejos para empezar el 2017 con el pie derecho

Los propósitos de Año Nuevo siempre son un tema muy popular en enero. La manera más efectiva de alcanzarlos es poco a poco. Sin embargo, tomando en cuenta que la mayoría queremos ver resultados inmediatos, me he asociado con Wonderful Pistachios para compartir algunos consejos que pueden ayudarte a manejar no solo tus prioridades y acciones, sino también a establecer expectativas razonables para ayudarte a alcanzar tus metas más rápido. Sin ningún orden en particular, los siguientes consejos te ayudarán a alcanzar tus propósitos exitosamente:

• Combina actividad física con una dieta saludable: Este consejo es el más importante porque tu salud debería de ser tu prioridad número uno en el 2017. El dejar atrás malos hábitos alimentarios y elegir alimentos que no solo sean ricos, sino que también tengan un valor nutricional puede marcar una gran diferencia hacia un mejor estilo de vida. Además de tus comidas diarias, comer snacks es una gran parte de nuestra rutina y muchas veces no le damos la importancia que se merece. Te sugiero elegir nueces, como Wonderful Pistachios, ya que el 90% de la grasa en los pistachos no es grasa saturada, haciéndolos un mejor snack comparado con snacks fritos. Una dieta saludable puede ser aun más efectiva acompañada de ejercicio regular. Intenta una combinación de cardio, estiramientos y ejercicios de resistencia para alcanzar mejores resultados.

• El periodo de gracia de 21 días: Algunos de los propósitos de Año Nuevo que menos se cumplen son salir de las deudas, ahorrar dinero, vivir menos estresados y comer saludable. Para evitar ser parte de la estadística, te sugiero 1) darte tiempo de acostumbrarte a tu nuevo estilo de vida, esto toma aproximadamente 21 días y 2) escribe una nota o afirmación comprometiéndote con estos cambios en el 2017 (por ejemplo: “Comeré más saludable, seré más activo, viajaré a nuevos lugares…”) y asegúrate de quitar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino para alcanzar tus metas.



• Enfócate en tu rol en la vida: Todos tenemos diferentes papeles en nuestras vidas: madre, hija, empleada, amiga, tío, primo, etc. Es importante balancear cada uno de estos papeles para vivir una vida más saludable. Pregúntate a ti misma cómo está tu vida personal. ¿Estoy pasando tiempo con mis amigos más cercanos o aun más importante, conmigo misma? Si la respuesta es no, llama a algún amigo o haz tiempo para leer un buen libro como parte de tu tiempo personal. ¿Qué tal tu vida profesional? Si no amas tu trabajo, ¿qué medidas estás tomando para mejorarlo? Sincronizar tu tiempo personal, profesional y familiar no es nada fácil, pero si te organizas puedes encontrar tiempo para todo. Crear una lista de “Pendientes” o usar el calendario en tu teléfono para hacer recordatorios puede ayudarte a dedicar el tiempo necesario a cada uno de tus roles.

Espero estos consejos te ayuden a alcanzar tus propósitos de Año Nuevo más rápido. No olvides que todo se trata de tomar decisiones, estar comprometida y planear con anticipación para que puedas cumplir con tus propósitos todo el año.