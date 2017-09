7 accesorios que les quedan perfectos a las mujeres plus size (FOTOS)

Bien lo dice Ashley Graham, modelo plus size: “Esta es la generación de la diversidad corporal. La de la dictadura de los cuerpos perfectos está llegando a su fin”.

Si eres una mujer con curvas igual que ella, tienes que saber cuáles son esos accesorios que juegan a tu favor cuando de verte elegante y sexy se trata. La moda no es cuestión de talla.

1.Collares medios o largos: Generalmente las chicas plus size como tú tienen el cuello corto. A esa característica de tu cuerpo no le favorece que le añadas un accesorio de pequeñas proporciones. La solución está en que dentro de tus opciones de bisutería siempre predominen los collares L o XL, mejor de una sola cuerda para que tu look se vea sofisticado y lo conviertas en todo un protagonista.

2. Medias panty: De las lisas. Aléjate de todas aquellas con texturas o estampados, pues por tener piernas gruesas te favorecen más las sencillas. Llévalas con un vestido corto, con shorts o hasta con una falda provocativa. Jugar con tus atributos te hará sentir sexy. O incluso, busca aquellas que no cubran toda la pierna.

3. Zapatos tacón alto: ¿Quién dice que están prohibidos por ser orgullosamente una chica plus size? Sácalos de lo más profundo de tu armario y ponlos a andar. Tanto los tacones como el calzado con plataforma tienen que convertirse en tus mejores aliados a la hora de vestirte porque tienen la capacidad de estilizar tu figura y de hacer ver tus piernas más largas.

4. Pulseras, aretes y anillos de proporciones medianas: Ya sé que te fascina la bisutería en enorme proporción; sin embargo, lo que se adapta mejor a tus curvas son aquellas pulseras y brazaletes talla M, puesto que no se verán ni muy grandes ni muy pequeñas, sino perfectas para tu cuerpo. No caigas en el error de sobrecargar tus orejas, cuellos o manos porque arruinarás tu hermoso outfit. Recuerda siempre que menos es más.

5. Cinturones grandes: ¡Me encantan! Marca tu cintura cuando lleves un palazzo, vestido o camisola con un cinturón de importante tamaño. ¡Ahí sí están aceptados! Con este accesorio harás que tu cuerpo simule un reloj de arena, lo que te dará mucha seguridad.

6. Palazzo: ¡Son bellísimos!

7. Carteras medianas: Salir de tu casa sin bolso es como olvidar tu celular. ¡Es tan necesario! Por naturaleza las mujeres como tú son coquetas y una cartera linda, pero sobre todo útil, siempre es un elemento infaltable en tu outfit. Lo mejor de todo es que ya te has dado cuenta de que la moda no tiene reglas, porque esas las pones tú con tu estilo. Así que deja de ser tan estricta contigo misma y anímate a lucir un tono completamente distinto al que llevas en tu look. ¡Ese pequeño cambio le da vida a tu apariencia!

No podemos terminar esta nota sin antes recordar otra frase de Ashley Graham, quien dice: “Como la mujer con curvas que soy, se suponía que tenía que tener a mujeres como Marilyn Monroe o Jennifer López de ejemplo, porque son dos de las mujeres curvy más famosas. Pero ellas nunca fueron mi ejemplo a seguir. Mi ejemplo fue mi madre. Ella me dijo que yo era hermosa y que si ella nunca se criticaba, yo tampoco tenía que hacerlo. Me dijo que la verdadera belleza viene de adentro y que la validación y la autoaprobación, también”.