En entrevista exclusiva para Siempre Mujer, la auténtica fashionista, editora de TheLVGuide.com y portavoz de Target Lilliana Vázquez nos dio a conocer las nuevas tendencias de moda para esta temporada. Además, compartió con nosotros sus consejos y trucos para crear looks inspirados en la Semana de la Moda que te permitirán lucir como toda una fashionista con estilo urbano.

Siempre Mujer: En una palabra, ¿cómo describirías la tendencia para esta temporada?

Lilliana Vázquez: Terciopelo.

S.M: ¿Cuál es la prenda que no debe faltarnos?

L.V.: Las botas de terciopelo por encima de la rodilla son imprescindibles para esta temporada.

S.M: ¿Qué colores predominarán para el otoño? ¿Plain o estampados?

L.V.: El color que predominará esta temporada es el color tierra. Soy fanática de los colores neutrales y combinarlos en capas, ya que crea un look muy fusionado, pero es importante dividirlos con un estampado para añadir un toque único.

S.M: ¿Seguimos usando faldas este otoño?

L.V.: ¡Claro! Al combinar una falda estampada elegante con una blusa de cuello drapeado y un abrigo, además de un sencillo bolso de alforja cruzado, puedes crear una silueta fresca a la vanguardia de la moda y que además está inspirada en las prendas que vimos en la Semana de la Moda de Nueva York.

S.M: Para lucir un look elegante inspirado en la Semana de la Moda, ¿qué prendas nos aconsejas?

L.V.: Si quieres que tu look se destaque pero no demasiado, mantén las piezas principales de tu look simples y elegantes y diviértete un poco con los accesorios. Una pañoleta con estampados es una gran alternativa al collar llamativo que estuvo de moda el año pasado.

S.M: Para lucir profesionales, ¿qué prendas debemos llevar?

L.V.: Si quieres que tu look refleje cierto grado de profesionalismo, combina una blusa corta de color oscuro con unos pantalones cortos de tiro alto para obtener el equilibrio perfecto, y para completar, una pañoleta con estampados y una mochila de imitación cuero.

S.M: ¿Cuál es tu outfit informal preferido de la temporada?

L.V.: Soy una gran fan del calzado deportivo y hay un consejo de moda que siempre sigo: combinar un look de vestir con tenis en lugar de tacones. Le da a tu look un downtown, cool-girl vibe ¡y es totalmente funcional!

S.M: ¿Cuáles son las prendas básicas por excelencia de esta temporada que no deben faltarnos?

L.V.: Camisas de cuello alto, chaquetas de aviador, y por último, pero no por eso menos importante, mezclilla desde camisas y faldas hasta jeans.

S.M: ¿Qué tipo de calzado debemos usar para crear un look sobresaliente?

L.V.: Un tacón de bloque metálico añade un toque de glamour sin exagerar.

S.M: ¿Cómo renovar nuestro outfit, salir de la zona de confort, sin sentir que nos estamos excediendo?

L.V.: Aunque parezcan demasiado atrevidas para el uso diario, unas botas por encima de la rodilla son un artículo imprescindible para el otoño. Combínalas con una falda o vestido midi, una chaqueta de aviador y una cartera para conseguir un look chic de estilo urbano y hacerte sentir más cómoda.

S.M: ¿Esta temporada hay que renovar por completo el guardarropa o podemos utilizar prendas de verano y del otoño pasado?

L.V.: Los estampados de flores con un fondo oscuro y la mezclilla siempre están de moda. Si tienes este tipo de piezas, puedes utilizarlas en cualquier temporada.