Por qué todas quieren llevar estos jeans de Khloé Kardashian

A las mujeres —en muchos casos— se les dificulta encontrar prendas que se ajusten a sus curvas, tal es el caso de Khloé Kardashian, una chica curvilínea que, cansada de que le suceda, lanzó su propia línea de pantalones vaqueros. Claro, no son unos jeans cualquiera, pues su precio oscila entre los $159 y $215. No obstante, sus diseñadoras —Khloé y su socia Emma Grede— se aseguraron de que las mujeres, incluidas las plus size, dispusieran de todas las tallas. Los hay desde la 1 a la 24. ¡Se vale la inversión!

La hermosa colección, que lleva como nombre Good American, incluye jeans que están a la moda: legs (skinny), goods cuts (boyfriend) y good waist (high-waisted).

Nothing like these baby blues 💙💙💙 living for my Good American Good Cuts Una foto publicada por Khloé (@khloekardashian) el 5 de Nov de 2016 a la(s) 11:35 PDT

“Era crucial para Emma y para mí crear un diseño de jean moderno, cool y edgy, y que viniera en muchas tallas porque por alguna razón algunas marcas no creen necesario hacerlos, lo que me parece injusto”, dijo Kardashian a People. Y añadió: “Yo solía ir a algunas tiendas donde no tenían mi size y me daba mucha vergüenza tener sobrepeso. Así que yo estoy peleando por todas esas chicas reales, esas chicas con caderas y curvas”. No descartamos que vaya a ser un negocio que genere una importante cantidad de dinero a Khloé, pues su cuenta en Instagram posee 61 millones de seguidores y la de su marca de jeans ya acumula más de 310 mil. Los hay para mujeres delgadas:

#Sundayfunday rocking my #goodamerican jean 👖❤️🙌🏽 @louisataadou #goodsquad #goodlegs Una foto publicada por GOOD AMERICAN (@goodamerican) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 4:27 PST

Y con hermosas curvas: