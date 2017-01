Solo necesitas estas 10 prendas para tener el clóset perfecto (FOTOS)

¡Vamos al grano! Las mujeres como tú suelen tener el clóset con todo tipo de prendas y aun así es muy normal escuchar: “es que no tengo qué ponerme”. Te pasa a ti, a mí, a mi amiga, a la vecina… ¡a todas! Sin embargo, para tener un armario perfecto bastan solamente diez piezas de ropa. ¿Es en serio? Pues sí, basta con aprender a combinarlas de la forma más adecuada para salir a la calle con outfits distintos todos los días.

Como dicen, año nuevo, vida nueva. Así que haz una “limpia” en tu clóset y comprueba lo versátiles que son estas prendas para andar a la moda.

1. Tank top: Resultan ser una solución perfecta para los días calurosos. Son prendas que harán que tus hombros luzcan sexy. Adquiere colores básicos como blanco, gris o negro, pues suelen “salvarte la vida” cuando el clima se comporta traicionero y no sabes realmente si estará frío o con temperaturas altas. En ese caso, lo puedes acompañar con un blazer.

2. Blusa: Es una de las piezas más eficientes de cualquier guardarropa porque, dependiendo de su estilo, las combinas con faldas, pantalones, shorts…

3. Camisa de mangas largas: Por su elegancia la puedes usar para reuniones en la oficina, una cena ejecutiva o ¿por qué no? hasta debajo de un suéter en días fríos.

Entre el sol y el viento primaveral 🌸🌺🌾☀️ Una foto publicada por Ariana Fernández (@closethispano) el 24 de May de 2016 a la(s) 11:56 PDT

4. Camiseta: Dale protagonismo con faldas, shorts o hasta con skinny jeans.

5. Suéter: Opta por aquellos que son ligeros para las noches frías. Y lo más cool es que lo sigues usando por el resto del año debajo de un abrigo. Te darás cuenta de que no son de esas prendas que la usas una temporada y luego debes almacenarla al fondo del armario porque ya no la necesitas.

Long hair goals ☝️️💕📸 @mashatert Una foto publicada por The Envy Style (@theenvystyle) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 7:39 PST

6. Vestido negro: En un armario femenino es imperdonable la ausencia de un vestido negro. Este color es elegante y lo usarás en distintas ocasiones y mantendrás el estilo. Combínalo con bufandas o bisutería de distintas tonalidades.

7. Cárdigan: Dale un cambio al suéter común. Tus días se convertirán en un lindo recuerdo mientras tengas el look adecuado. ¡Y ni qué decir de tus fotos! Te sentirás guapa y querrás muchas fotografías.

New post on the blog in a warm #fluffy #cardigan & faux leather pants http://liketk.it/2q3ha @liketoknow.it #liketkit Una foto publicada por Zunera Mazhar (@zuneraserena) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 6:23 PST

8. Blazer: ¡Los amo! El estilo no se alejará de ti si lo usas con frecuencia. Lo puedes llevar con blusas, camisetas o hasta tank tops.

9. Jeans: Deberían darle un premio de moda a sus inventores Jacob Davis y Levi Strauss & Co, aunque con el dinero que tienen creería que no es necesario. Son prendas básicas y obligadas para las chicas. Los básicos son azul y negro. No tendrás problema de llevarlos a la oficina con una blusa, blazer y zapatos altos, mientras que los fines de semanas se adaptarán superbien a los tenis.

Simple + Casual ❤ Una foto publicada por @fashioninmylove el 4 de Ene de 2017 a la(s) 5:09 PST

10. Falda negra: En verano y otoño necesitarás enseñar tus lindas piernas. ¡Se vale! La ventaja es que podrás llevarla con blusa, camiseta, medias, botas, tenis… como mejor te convenga.