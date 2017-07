As peças em #tricô chegaram para ficar em todas as #estações, seja com #temperaturas #elevadas ou mais amenas. Com shape #moderno, esse #suéter chega com uma #cor vibrante e detalhes em #couro #sintético. Use com peças mais #justas como a calça #jeansskinny ou a #calçalegging, outra #sugestão é usar com uma #regata por baixo, combinando com #saiaevasê e #scarpin. #Ideal para quem gosta de #looks #clássicos. Podendo usar looks informais do ##trabalho, #passeios e #viagens. #kookdodia #modafeminina #inverno #frio #tercafeira #hoje #julho

A post shared by Dicas de look (@dicasdelookqueeuvou) on Jul 18, 2017 at 4:48am PDT