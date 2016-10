5 formas de ayudar a combatir el cáncer de mama

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. En Siempre Mujer nos sumamos a luchar contra este mal, pues los datos más recientes de la fundación Cáncer revelan que en el 2015 en Estados Unidos se detectaron 61.000 casos en mujeres y 2.600 en hombres. ¡Las cifras son realmente preocupantes!

Uno de los casos más sonados en cuanto a la prevención ha sido el de Angelina Jolie, quien se sometió a doble mastectomía, pues su madre luchó contra esta enfermedad por más de una década y murió a los 56 años.

Para combatir el cáncer de mama existen diferentes formas. Te invitamos a conocerlas.

1. Autoexamen: Es el chequeo que debes hacer para comprobar si existen cambios o problemas en el tejido mamario.

Los médicos de Medline Plus afirman que el mejor momento para realizarlo es 3 o 5 días después del comienzo del periodo menstrual, puesto que las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo de tu ciclo. Si por el contrario ya llegaste a la etapa de la menopausia, es preferible que te lo hagas el mismo día todos los meses.

Si no sabes cómo realizarte el autoexamen, te invitamos a visitar este sitio.

2. No olvides la mamografía: Es un estudio recomendado para mujeres entre los 40 y los 69 años sin síntomas o signos de cáncer, y que tiene como propósito detectar anomalías en las mamas que no se pueden observar o palpar.

Las radiografías que se hacen en las dos mamas tardan alrededor de 15 minutos y requieren que el pecho esté comprimido. En dicho análisis el médico determinará si corres algún riesgo o no.

3. Carreras atléticas: Durante todo octubre se realizan diferentes caminatas o carreras de atletismo para recaudar fondos y así ayudar a los pacientes a salir adelante con su padecimiento. Averigua cuál es la próxima en tu comunidad e inscríbete.

4. Ayuda a quienes no tienen seguro médico: La organización Breastcancer.org menciona en su sitio web que aquellas personas que no tienen un seguro médico para cubrir los gastos de tratamientos pueden recurrir a Medicaid (en inglés), un programa del gobierno federal que paga gastos de atención médica a personas cuyos ingresos y bienes no superan cierto nivel.