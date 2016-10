6 formas de mejorar la lubricación vaginal durante el sexo

La lubricación vaginal a veces no es la que TODAS desearíamos. ¡Lo digo por experiencia propia! Hay días de días, pues nuestro cuerpo no se comporta de igual forma siempre. Mucho depende del estado de ánimo en el que te encuentres, por ejemplo, la menopausia es uno de los principales factores que promueven el dolor o la insatisfacción sexual en cualquier mujer. Es más, aunque no tengas 40 o 50 años, te lleva a eludir momentos de intimidad con tu chico. Otras de las causas son vaginitis, estrés o algún tipo de medicamento que estés tomando.

Y es que la lubricación vaginal es un proceso de excitación, es similar al proceso de erección de los hombres y lo que hace abrir las arterias de la zona genital al aumentar el torrente sanguíneo. La falta de lubricación genera dificultades en la sexualidad porque la excitación no se llevó a cabo correctamente.

Para que lubriques muuuucho más, sigue estos consejos que te damos.

1. Aumenta el consumo de agua: El sexo es delicioso, pero lo es aun más cuando todo sucede sin imprevistos. El líquido que tu vagina produce para lubricarse está hecho de agua. Así que el primer paso que debes seguir es asegurarte de consumir suficiente líquido; es decir, que tu cuerpo debe recibir al menos dos litros al día. Si eres una chica activa y que realiza actividad física, deberás tomar las previsiones del caso y tomar el doble.

2. ¡Precaución!: Revisa el jabón íntimo que usas o con el que lavas la ropa, pues podrían ocasionar una reacción “alérgica” a tu piel. Incluso el material de los preservativos es también causante de esa sensación de resequedad. Antes de usar duchas vaginales, consulta primero a tu ginecólogo para que te indique cuál es tu mejor alternativa para solucionar el problema.

3. Incluye grasas saludables: En tu dieta, tales como: aceite de oliva, mantequilla, frutos frescos, semillas, soja, salmón, huevos, leche, garbanzos, maíz y lentejas. Los mismos ayudan a la producción de estrógenos.

Cualquier alimentación que contenga 700 calorías de grasa al día afecta tu cuerpo, por eso evita aquellas comidas rápidas o grasosas.

4. Usa aceite: Que contenga vitamina E. Guarda en tu mesa de noche o cerca de la cama este producto y antes de tener sexo con tu chico frota tu vagina, pues según indica la Dra. Hilda Hutcherson, profesora de Ginecología de la Universidad de Columbia, es un método sumamente efectivo. ¡Vale la pena comprobarlo!

5. Usa herramientas eróticas: Hay una frase que me gusta mucho y que en otra ocasión compartí acá en Siempre Mujer. El escritor americano JD Salinger decía: “El cuerpo de una mujer es como un violín: se necesita un músico fantástico para tocarlo bien”… ¡Verídico!

Sin embargo, en este caso puede ser que tu chico sea el mejor violinista erótico, pero la vaginitis te esté “matando”. Prueba con lencería provocativa, pídele que te diga cosas subidas de tono…

6. Fuera estrés: Que tus preocupaciones se queden fuera del dormitorio, baño, cocina o donde quiera que estén. Libera tu mente y deja de pensar en lo que no es importante. Es momento de que te dediques a ti y él. Pídele que te dé un masaje, tomen un baño caliente y deja que tu chico haga su trabajo. Poco a poco sentirás los resultados.